MaÃ§ta acÄ±lar iÃ§inde kÄ±vranmÄ±ÅŸtÄ± Fernandao'nun ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

FenerbahÃ§e-Konyaspor maÃ§Ä±nÄ±n 34. dakikasÄ±nda sakatlanan ve kolu kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Fernandao'nun omzu ile dirseÄŸi arasÄ±ndaki kemiÄŸin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasÄ±nda karÅŸÄ±ya karÅŸÄ±ya gelen Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçÄ±nda Fernandao talihsiz bir ÅŸekilde sakatlandÄ±. Fenerbahçe’de yürekleri burkan bir sakatlÄ±k yaÅŸandÄ±. MaçÄ±n 34. dakikasÄ±nda Van der Wiel’in açtÄ±ÄŸÄ± ortada Konyaspor kalecisi Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ± ile Fernandao çarpÄ±ÅŸtÄ±. BrezilyalÄ± santrafor bu çarpÄ±ÅŸmadan sonra acÄ±lar içinde yerde kaldÄ±. MaçÄ±n 71. dakikasÄ±nda alÄ±nan bilgilere göre futbolcunun omzu ile dirseÄŸi arasÄ±ndaki kemiÄŸin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± söylendi.