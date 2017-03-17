Ana Sayfa | SPOR 17/03/2017 20:32

MaÃ§ta acÄ±lar iÃ§inde kÄ±vranmÄ±ÅŸtÄ± Fernandao'nun ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

fernandao

FenerbahÃ§e-Konyaspor maÃ§Ä±nÄ±n 34. dakikasÄ±nda sakatlanan ve kolu kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Fernandao'nun omzu ile dirseÄŸi arasÄ±ndaki kemiÄŸin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasÄ±nda karÅŸÄ±ya karÅŸÄ±ya gelen Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçÄ±nda Fernandao talihsiz bir ÅŸekilde sakatlandÄ±. Fenerbahçe’de yürekleri burkan bir sakatlÄ±k yaÅŸandÄ±. MaçÄ±n 34. dakikasÄ±nda Van der Wiel’in açtÄ±ÄŸÄ± ortada Konyaspor kalecisi Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ± ile Fernandao çarpÄ±ÅŸtÄ±. BrezilyalÄ± santrafor bu çarpÄ±ÅŸmadan sonra acÄ±lar içinde yerde kaldÄ±. MaçÄ±n 71. dakikasÄ±nda alÄ±nan bilgilere göre futbolcunun omzu ile dirseÄŸi arasÄ±ndaki kemiÄŸin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± söylendi. 

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maÃ§

Atiker Konyaspor FenerbahÃ§e'yi maÄŸlup etti

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda oynanan FenerbahÃ§e-Atiker Konyaspor maÃ§Ä±nda 3-2'lik skor ile Konyaspor hanesine yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 3 puanla sahadan ayrÄ±ldÄ±.

fernandao

Fernandao'nun Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ± stadyumu inletti hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Ãœlker Stadyumu'nda devam eden FenerbahÃ§e-Konyaspor maÃ§Ä±nÄ±n 32'nci dakikasÄ±nda Fernandao kolu kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hastanelik oldu.

canlÄ± maÃ§ anlatÄ±mÄ±

FenerbahÃ§e Atiker Konyaspor maÃ§Ä± canlÄ± anlatÄ±m

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in 26. hafta maÃ§Ä±nda Ãœlker Stadyumu'nda FenerbahÃ§e- Konyaspor maÃ§Ä± sona erdi.