Atiker Konyaspor FenerbahÃ§e'yi maÄŸlup etti

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda oynanan FenerbahÃ§e-Atiker Konyaspor maÃ§Ä±nda 3-2'lik skor ile Konyaspor hanesine yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 3 puanla sahadan ayrÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete- Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe- Atiker Konyaspor maçÄ± 5 golle sonuçlandÄ±. Fenerbahçe'de dakika 21'de Skrtel, 72'de Sow'un; Atiker Konyaspor ise, dakika 17 ile 22'de Bajic'in ve 54'de Ömer Ali'nin isabetli golüyle maç sona erdi. Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'deki ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± 3 golle hanesine 3 puan yazdÄ±rdÄ±.