Trabzonspor Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta Galatasaray, Trabzonspor'un evine konuk olacak

Trabzonspor Galatasaray maçÄ± bu akÅŸam saat 19:00'da baÅŸlayacak. Halis Özkahya'nÄ±n yöneteceÄŸi mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Galatasaray ile Trabzonspor bu akÅŸam oynayacaklarÄ± maçla birlikte 123. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Formda olan Trabzonspor, Galatasaray'Ä± sahasÄ±nda devirip Avrupa yolunda rakibiyle olan puan farkÄ±nÄ± azaltmak isterken, Galatasaray bu karÅŸÄ±laÅŸmadan mutlak galibiyet hedefliyor.