A Milli takÄ±mÄ±n aday kadrosu belli oldu

2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ve hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Moldova ile karÅŸÄ±lacak TÃ¼rkiye'nin aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 2018 FIFA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ve hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda Moldova ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n aday kadrosu belli oldu. Kayserisporlu Güray Vural ise yaklaÅŸÄ±k 2,5 yÄ±l sonra A Milli TakÄ±m kadrosuna davet edildi. Güray, 13 Ekim 2014'te Letonya ile deplasmanda yapÄ±lan 2016 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Grup Eleme maçÄ±nÄ±n 23 kiÅŸilik kadrosunda yer almÄ±ÅŸ, fakat forma giyememiÅŸti.

Emre Çolak yeniden kadroda

Aday kadroya davet edilen oyuncular arasÄ±nda yer alan Emre Çolak, uzun bir aranÄ±n ardÄ±ndan milli formayÄ± giyebilecek.

Sezon baÅŸÄ±nda Ä°spanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takÄ±mlarÄ±ndan Deportivo La Coruna'ya transfer olan ve baÅŸarÄ±lÄ± bir performans ortaya koyan Emre Çolak, 16 ay sonra milli takÄ±mdan davet aldÄ±.

Emre Çolak, son olarak 17 KasÄ±m 2015'te Yunanistan ile yapÄ±lan özel maçta forma giymiÅŸti.

Aday kadro

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Finlandiya ve Moldova maçlarÄ± için açÄ±klanan aday kadrosuna ÅŸu oyuncular davet edildi:

Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Medipol BaÅŸakÅŸehir), Onur Recep KÄ±vrak, Okay YokuÅŸlu, Olcay Åžahan (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Ahmet YÄ±lmaz ÇalÄ±k, Selçuk Ä°nan (Galatasaray), Åžener ÖzbayraklÄ±, Mehmet Topal, Ä°smail KöybaÅŸÄ±, Volkan Åžen (Fenerbahçe), Gökhan Gönül, OÄŸuzhan Özyakup, Cenk Tosun (BeÅŸiktaÅŸ), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), ÇaÄŸlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Arda Turan (Barcelona), Güray Vural, Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Serdar Gürler (GençlerbirliÄŸi), Emre Mor (Borussia Dortmund), Yunus MallÄ± (Wolfsburg), Enes Ünal (Twente)

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2018 FIFA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri'nde 24 Mart Cuma günü Antalya