Trabzonspor Galatasaray maÃ§Ä± ilk 11'ler belli oldu

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan Trabzonspor ve Galatasaray takÄ±mlarÄ±nÄ±n ilk 11'i belli oldu
Trabzonspor Galatasaray maçÄ± bu akÅŸam saat 19:00'da baÅŸlayacak. Halis Özkahya'nÄ±n yöneteceÄŸi mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.
Ä°ÅžTE Ä°LK 11'LER:
Trabzonspor:
Onur, Pereira, UÄŸur, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Yusuf YazÄ±cÄ±, Castillo, Olcay, N'Doye
Galatasaray:
Muslera, Semih, Cavanda, Carole, Linnes, Selçuk, Tolga, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski