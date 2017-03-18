Ana Sayfa | SPOR 18/03/2017 17:44

Trabzonspor Galatasaray maÃ§Ä± ilk 11'ler belli oldu

Trabzonspor Galatasaray

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan Trabzonspor ve Galatasaray takÄ±mlarÄ±nÄ±n ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor Galatasaray maçÄ± bu akÅŸam saat 19:00'da baÅŸlayacak. Halis Özkahya'nÄ±n yöneteceÄŸi mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Ä°ÅžTE Ä°LK 11'LER:

Trabzonspor:

Onur, Pereira, UÄŸur, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Yusuf YazÄ±cÄ±, Castillo, Olcay, N'Doye

Galatasaray:

Muslera, Semih, Cavanda, Carole, Linnes, Selçuk, Tolga, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski

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