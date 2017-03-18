Trabzonspor Galatasaray maÃ§Ä±nda bir ilk yaÅŸanacak

Bu akÅŸam Trabzonspor ile mÃ¼cadele edecek olan Galatasaray'Ä±n taraftarlarÄ± 6 yÄ±l sonra ilk kez deplasmanda takÄ±mlarÄ±na destek verecek

GalatasaraylÄ± taraftarlar, 6 yÄ±l sonra Trabzon deplasmanÄ±nda takÄ±mlarÄ±na destek verecek.Trabzon Ä°l Spor Güvenlik Kurulu tarafÄ±nda alÄ±nan kararla sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlarÄ±n Åženol GüneÅŸ Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumda müsabakayÄ± tribünden izlemelerini onay verilmiÅŸti. Bu karar sonrasÄ± sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n taraftarlarÄ± 6 yÄ±llÄ±k bir yasaktan sonra kendilerine ayrÄ±lan bölümde takÄ±mlarÄ±nÄ± destekleyecekler.