Ana Sayfa | SPOR 18/03/2017 19:23

FenerbahÃ§eli teknik direktÃ¶r Dick Advocaat ekibiyle Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼

Dick Advocaat

Konyaspor'a karÅŸÄ± maÄŸlup olan FenerbahÃ§e'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Dick Advocaat, ekibiyle beraber Ã¼lkesi Hollanda'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçÄ±nda Atiker Konyaspor'a 3-2 maÄŸlup olan Fenerbahçe, milli araya girdi.

ADVOCAAT EKÄ°BÄ°YLE GÄ°TTÄ°

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Dick Advocaat, her milli arada olduÄŸu gibi bir kez daha ülkesi Hollanda'ya gitti. Ekibiyle beraber Hollanda'ya doÄŸru yola çÄ±kan Dick Advocaat, 1 hafta kaldÄ±ktan sonra geri dönecek.

Tecrübeli çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Konyaspor maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda teknik direktörlükten sezon sonu emekli olacaÄŸÄ±nÄ± ve Fenerbahçe'nin çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± son takÄ±m olduÄŸunu duyurdu.

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