Trabzonspor yeni stadÄ±nda rekor kÄ±rdÄ±

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam Galatasaray ile mÃ¼cadele eden Galatasaray sahasÄ±nda seyirci rekoru kÄ±rdÄ±

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'Ä± konuk eden Trabzonspor, yeni stadÄ± Medical Park Arena'da seyirci rekorunu kÄ±rdÄ±.Süper Lig'de 2017'de oynadÄ±ÄŸÄ± 8 lig maçÄ±nda 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak çÄ±kÄ±ÅŸa geçen bordo-mavili takÄ±mÄ±n taraftarlarÄ±, Galatasaray mücadelesinde 41 bin 461 kiÅŸi kapasiteli Medical Park Arena'da kendilerine ayrÄ±lan bölümün tamamÄ±nÄ± doldurdu.

Yeni stadÄ±ndaki ilk 3 maçÄ±nda ortalama 22 bin taraftarÄ±n önünde mücadele eden Trabzonspor, Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla tarihindeki en yüksek seyircili iç saha maçÄ±nÄ± oynadÄ±.

Trabzonspor Kulübünün baÅŸvurusu üzerine hafta içi yapÄ±lan Ä°l Spor Güvenlik Kurulu toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan GalatasaraylÄ± taraftarlar da maçÄ± tribünden seyretti. Bine yakÄ±n konuk ekip taraftarÄ±, misafir takÄ±m tribününde bulunarak Trabzon deplasmanÄ±nda takÄ±mlarÄ±na destek verdi.

Medical Park Arena'da ilk "büyük" maç

Ligin 19. haftasÄ±ndaki Gaziantepspor müsabakasÄ±yla yeni stadÄ± Medical Park Arena'ya geçiÅŸ yapan Trabzonspor, Galatasaray maçÄ±yla bir ilki yaÅŸadÄ±.

Yeni stadÄ±nda bugüne dek 3 maça çÄ±kan ve 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Medical Park Arena'da "Üç büyükler" olarak adlandÄ±rÄ±lan Galatasaray, Fenerbahçe ve BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na çÄ±ktÄ±.

Taraftardan 'Dik oyna' koreografisi

Trabzonspor taraftarlarÄ±, karÅŸÄ±laÅŸma öncesi yeni statlarÄ±ndaki ilk koreografisini gerçekleÅŸtirdi.DoÄŸu tribününde sergilenen koreografide 'Dik oyna' ifadesi yer aldÄ±. Taraftarlar, ellerindeki bordo-mavili bayraklarla da takÄ±mlarÄ±na destek verdi.