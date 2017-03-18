Trabzonspor Galatasaray maÃ§ sonucu ne oldu

SÃ¼per Lig'de Trabzonspor bu hafta Galatasaray'Ä± aÄŸÄ±rladÄ±. Rakibi 2 farkla maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±

Medical Park Arena'da oynanan ve yÃ¼ksek tempoda geÃ§en mÃ¼cadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada N'Doye ve 48. dakikada Yusuf YazÄ±cÄ± kaydetti. Ã–te yandan 65. dakikada Trabzonspor'da UÄŸur Demirok, 2. sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rerek takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±. Bu sonucun ardÄ±ndan Trabzonspor puanÄ±nÄ± 41'e yÃ¼kseltirken Galatasaray 46 puanda kaldÄ±. MEDÄ°CAL PARK ARENA'DA Ä°LK "BÃœYÃœK" MAÃ‡ Ligin 19. haftasÄ±ndaki Gaziantepspor mÃ¼sabakasÄ±yla yeni stadÄ± Medical Park Arena'ya geÃ§iÅŸ yapan Trabzonspor, Galatasaray maÃ§Ä±yla bir ilki yaÅŸadÄ±. Yeni stadÄ±nda bugÃ¼ne dek 3 maÃ§a Ã§Ä±kan ve 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmeyen bordo-mavililer, Medical Park Arena'da "ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼kler" olarak adlandÄ±rÄ±lan Galatasaray, FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.