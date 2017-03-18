Trabzonspor 2-0 Galatasaray maÃ§ sonucu maÃ§ Ã¶zeti ve golleri izle

Trabzonspor, bu akÅŸam sahasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Galatasaray'Ä± 2-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti

Süper Lig'de kötü gidiÅŸat sergileyen Galatasaray, bu hafta yeniden rakibi Trabzonspor'a maÄŸlup oldu.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n özeti ve golleri birazdan sitemizde olacak

Ä°ÅŸte nefes kesen mücadelenin dakika dakika özeti:

90'Yasin'in saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde savunma topu karÅŸÄ±ladÄ±.

90'Yasin saÄŸ kanattan orta yapmak isterken savunma araya girdi ve top dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

90'Selçuk'a faul yaptÄ±ktan sonra topu rakibine vermeyen Bero sarÄ± kart gördü.

90'Josue, saÄŸ kanatta hareketlenen Yasin'i topla buluÅŸturmak istedi ancak Yasin topu oyun alanÄ±nda kontrol edemedi ve top dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti.

90'Sinan'Ä±n pozisyonunun ardÄ±ndan hakeme itiraz eden Yasin sarÄ± kart gördü.

90'Rodrigues'in sol kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± ortada Sinan topu aÄŸlara gönderdi ancak Sinan ofsayt pozisyonunda.

90'KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

89'Rodrigues korneri paslaÅŸarak kullandÄ±ktan sonra topu alan Bruma ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸansÄ±nÄ± denedi ancak onun vuruÅŸu kaleye yönelmedi.

89'Josue'nin saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta savunma topu karÅŸÄ±ladÄ±. SonrasÄ±nda dönen topu alan Rodrigues orta yapmak isterken Pereira araya girdi ve top dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

88'Yasin, Mas'tan sÄ±yrÄ±lmak isterken yerde kaldÄ±. Galatasaray saÄŸ kanattan serbest vuruÅŸ kullanacak.

88'Sinan, pozisyonun ardÄ±ndan kÄ±sa süren bir sakatlÄ±k yaÅŸadÄ±.

88'Sinan Medjani'den sÄ±yrÄ±lmak isterken yerde kaldÄ± ve faul bekledi ancak hakem oyunu sürdürdü.

87'KarÅŸÄ±laÅŸmada son dakikalara girilirken Galatasaray baskÄ±sÄ±nÄ± iyice arttÄ±rdÄ±.

86'GeliÅŸen Galatasaray ataÄŸÄ±nda Carole'nin sol kanattan ortasÄ±nda savunma topu karÅŸÄ±ladÄ±.

85'Galatasaray gole çok yaklaÅŸtÄ±. Josue'nin pasÄ±yla saÄŸ kanattan ceza sahasÄ±na giren Yasin'in ortasÄ±nda Sinan altÄ± pastan dÄ±ÅŸarÄ±ya gönderdi.

84'Trabzonspor'da Bero Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n yerine oyuna dahil oldu.

83'Pozisyonun ardÄ±ndan Mustafa kÄ±sa süren bir sakatlÄ±k yaÅŸadÄ± ancak saÄŸlÄ±k görevlilerine gerek duymadan ayaÄŸa kalktÄ±.

82'Trabzonspor'da Selçuk'un pasÄ±yla saÄŸ kanattan ceza sahasÄ±na giren Yasin rakiplerinden sÄ±yrÄ±ldÄ±ktan sonra vuruÅŸunu yapmak isterken topu ayaÄŸÄ±ndan aÅŸtÄ± ve top kaleci Onur'da kaldÄ±.

82'Josue'nin saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Mas topu karÅŸÄ±ladÄ±.

81'Yasin saÄŸ kanattan orta yapmak isterken Yusuf ErdoÄŸan'Ä±n müdahalesiyle yerde kaldÄ±. Konuk takÄ±m saÄŸ kanattan serbest vuruÅŸ kullanacak.

80'Sinan sol kanattan ceza sahasÄ±na girdikten sonra vuruÅŸunu yapmak isterken son anda Mustafa araya girdi ve tehlikeyi önledi.

79'Galatasaray'da Tolga yerini Sinan'a bÄ±raktÄ±.

79'Oyun bu dakikalarda Trabzonspor yarÄ± alanÄ±nda oynanmaya baÅŸladÄ±. Trabzonspor ilerde top tutmakta zorlanÄ±yor.

78'GeliÅŸen Galatasaray ataÄŸÄ±nda Josue'nin saÄŸ kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± orta kaleci Onur'da kaldÄ±.

78'Galatasaray bu dakikalarda baskÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

77'GeliÅŸen Galatasaray ataÄŸÄ±nda Tolga'nÄ±n saÄŸ kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± ortada top Podolski'yi aÅŸtÄ± ve Pereira topu kalecisine kazandÄ±rdÄ±.

76'GalatasaraylÄ± futbolcular bu dakikalarda kendi aralarÄ±nda pas yapÄ±yor.

74'Josue'nin saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde top ceza sahasÄ±nda kimseye deÄŸmedi ve diÄŸer kanattan dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti.

74'Josue'nin saÄŸ kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± orta Mas'a çarparak dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

73'Galatasaray bu dakikalarda baskÄ± kurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

72'Selçuk'un kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta savunma topu karÅŸÄ±ladÄ±. SonrasÄ±nda dönen topu alan Josue'nin ortasÄ±nda Yasin'in vuruÅŸu yandan dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti.

71'Rodrigues sol kanattan orta yapmak isterken Pereira'nÄ±n müdahalesiyle yerde kaldÄ±. Pereira müdahalenin ardÄ±ndan sarÄ± kart gördü. Galatasaray tehlikeli bir bölgeden serbest vuruÅŸ kullanacak.

70'Trabzonspor'da Onazi yerini Mustafa'ya bÄ±raktÄ±.

70'Rodrigues ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸansÄ±nÄ± denedi. Onun vuruÅŸu savunmadan geri döndü. SonrasÄ±nda dönen topu alan Josue'nin vuruÅŸu yandan dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti.

69'Selçuk serbest vuruÅŸu paslaÅŸarak kullandÄ±ktan sonra GalatasaraylÄ± futbolcular kendi aralarÄ±nda pas yapÄ±yor.

69'Rodrigues, Yusuf'tan sÄ±yrÄ±lmak isterken yerde kaldÄ±. Konuk takÄ±m sol kanattan serbest vuruÅŸ kullanacak.

68'Trabzonspor'da Mustafa AkbaÅŸ oyuna girmek için hazÄ±rlÄ±k yapmaya baÅŸladÄ±.

67'Selçuk, serbest vuruÅŸta doÄŸrudan kaleyi düÅŸündü. Onun vuruÅŸu üstten dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti.

66'Rodrigues ceza sahasÄ±na girmek isterken Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n müdahalesiyle yerde kaldÄ±. Yusuf müdahalenin ardÄ±ndan sarÄ± kart gördü. Galatasaray tehlikeli bir bölgeden serbest vuruÅŸ kullanacak.

66'Selçuk'un kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Mas topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

65'Podolski'ye faul yapan UÄŸur ikinci sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördü. Galatasaray rakip yarÄ± alanÄ±n ortasÄ±ndan serbest vuruÅŸ kullanacak.

64'Trabzonspor'da Yusuf ErdoÄŸan Castillo'nun yerine oyuna girdi.

63'Okay, savunmanÄ±n arkasÄ±na koÅŸu yapan Castillo'yu topla buluÅŸturmak istedi ancak Muslera kalesini zamanÄ±nda terk ederek tehlikeyi önledi.

62'Galatasaray'da Sneijder yerini Josue'ye bÄ±raktÄ±.

62'Sneijder, serbest vuruÅŸta doÄŸrudan kaleyi düÅŸündü. Onun vuruÅŸunda top yandan dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti.

61'Bruma, UÄŸur'dan sÄ±yrÄ±lmak isterken yerde kaldÄ±. UÄŸur müdahalenin ardÄ±ndan sarÄ± kart gördü. Galatasaray tehlikeli bir bölgeden serbest vuruÅŸ kullanacak.

60'Trabzonspor'da Yusuf ErdoÄŸan oyuna girmek için hazÄ±rlÄ±k yapmaya baÅŸladÄ±.

60'Selçuk'un saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde Okay topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

59'Selçuk'un pasÄ±yla saÄŸ kanattan ceza sahasÄ±na giren Bruma, vuruÅŸunu yapmak isterken savunma araya girdi ve top dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti. Konuk takÄ±m korner kullanacak.

58'GeliÅŸen Galatasaray ataÄŸÄ±nda saÄŸ kanattan ceza sahasÄ±na giren rakibinden sÄ±yrÄ±ldÄ±ktan sonra vuruÅŸunu yaptÄ±. Onun ÅŸutu kaleci Onur'da kaldÄ±.

57'Galatasaray'da Linnes yerini Rodrigues'e bÄ±raktÄ±.

57'GeliÅŸen Galatasaray ataÄŸÄ±nda Yasin'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Tolga'nÄ±n vuruÅŸu üstten dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti.

56'GeliÅŸen Galatasaray ataÄŸÄ±nda Linnes'in pasÄ±yla ceza sahasÄ±nda topla buluÅŸan Bruma'nÄ±n vuruÅŸu savunmadan geri döndü. SonrasÄ±nda dönen topu alan Yasin'in ortasÄ± kaleci Onur'da kaldÄ±.

55'Olcay'Ä±n saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta savunma karÅŸÄ±ladÄ±. Dönen topu alan Onazi'nin ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸ Muslera'da kaldÄ±.

55'Pozisyonun ardÄ±ndan sakatlanan Yusuf, tedavi için kenara geldi.

54'Yusuf, Bruma'dan sÄ±yrÄ±lmak isterken yerde kaldÄ±. Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruÅŸ kullanacak.

53'Mas'a faul yapan Podolski hakem tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±.

53'Galatasaray bu dakikalarda Linnes'in oynadÄ±ÄŸÄ± sol kanattan etkili gelmeye baÅŸladÄ±.

52'Linnes sol kanattan ceza sahasÄ±na girdikten sonra arka direÄŸe orta yapmak isterken son anda UÄŸur araya girdi ve onun orta yapmasÄ±na engel oldu.

51'Sneijder'in kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta savunma topu karÅŸÄ±ladÄ± ancak hakem daha önce Podolski'nin Onur'a faul yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸaret etti. Podolski müdahalenin ardÄ±ndan sarÄ± kart gördü.

51'GeliÅŸen Galatasaray ataÄŸÄ±nda sol kanattan ceza sahasÄ±na giren Linnes Podolski'ye pas vermek isterken savunma araya girdi. Galatasaray korner kullanacak.

50'Galatasaray oyuna yeniden baÅŸladÄ±.

49'GeliÅŸen Trabzonspor ataÄŸÄ±nda Olcay'Ä±n pasÄ±yla kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ± kalan Yusuf düzgün bir vuruÅŸla topu aÄŸlara gönderdi.

49'GOL!

48'Ä°ki takÄ±m da bu dakikalarda orta alanda topa sahip olmakta zorlanÄ±yor.

47'Trabzonspor ilk yarÄ±da olduÄŸu gibi ikinci yarÄ±ya da baskÄ±lÄ± baÅŸladÄ±.

46'Yusuf'un kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Selçuk topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

46'Olcay, Sneijder'den sÄ±yrÄ±lmak isterken yerde kaldÄ±. Trabzonspor saÄŸ kanattan serbest vuruÅŸ kullanacak.

46'KarÅŸÄ±laÅŸmada ikinci yarÄ± baÅŸladÄ±.

D.A.Ä°lk yarÄ±da son düdük çaldÄ±. Trabzonspor soyunma odasÄ±na 1-0 önde gidiyor.

45'Onazi'nin savunmada yaptÄ±ÄŸÄ± hatayla topu alan Bruma ceza sahasÄ±ndaki Podolski'yi düÅŸündü ancak son anda savunma araya girdi.

44'Yusuf'un tedavisi nedeniyle duran oyun yeniden baÅŸladÄ±.

43'Hava topu mücadelesine çÄ±kan Yusuf, sert bir ÅŸekilde yere düÅŸtü. Genç oyuncu sakatlÄ±k geçiriyor. SaÄŸlÄ±k görevlileri oyun alanÄ±nda.

42'Ä°lk yarÄ±da son dakikalara girilirken oyunda Trabzonspor'un üstünlüÄŸü var.

41'GeliÅŸen Trabzonspor ataÄŸÄ±nda Olcay'Ä±n saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Castillo'dan önce Yasin araya girdi ve topu kalecisine kazandÄ±rdÄ±.

40'Castillo, Olcay'Ä±n pasÄ±yla kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ± ancak pozisyon ofsayt.

39'Yasin, Mas'tan sÄ±yrÄ±lmak isterken yerde kaldÄ± ve faul bekledi ancak hakem oyunu sürdürdü.

39'GeliÅŸen Galatasaray ataÄŸÄ±nda Yasin'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nÄ± savunmada UÄŸur karÅŸÄ±ladÄ±.

37'Yusuf'un kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Muslera kalesini terk ederek topu aldÄ±.

36'Yusuf, Selçuk'tan sÄ±yrÄ±lmak isterken yerde kaldÄ±. Ev sahibi takÄ±m rakip yarÄ± alanÄ±n ortasÄ±ndan serbest vuruÅŸ kullanacak.

35'Yusuf'un saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde ceza sahasÄ±nda oluÅŸan karambol sonrasÄ± Tolga topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

35'Castillo'nun sol kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± orta Cavanda'ya çarparak dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti. Trabzonspor korner kullanacak.

34'Yusuf'un kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Galatasaray savunmasÄ± topu karÅŸÄ±ladÄ±.

33'Pereira Selçuk'tan sÄ±yrÄ±lmak isterken yerde kaldÄ±. Ev sahibi ekip saÄŸ kanattan serbest vuruÅŸ kullanacak.

32' Olcay, sol kanattan orta yapmak isterken Cavanda araya girdi ve Olcay'a orta yapma ÅŸansÄ± vermedi.

31'Bruma saÄŸ kanatta rakiplerinden sÄ±yrÄ±ldÄ±ktan sonra ceza sahasÄ±ndaki Podolski'yi düÅŸündü ancak Mas son anda araya girdi ve tehlikeyi önledi.

30'GalatasaraylÄ± futbolcular bu dakikalarda kendi aralarÄ±nda pas yapÄ±yor.

29'Trabzonsporlu futbolcular bu dakikaya 5 kez ofsayta yakalandÄ±.

28'Onazi savunmanÄ±n arkasÄ±na koÅŸu yapan N'Doye'yi topla buluÅŸturdu ancak pozisyon ofsayt.

27'Castillo, sol kanattan orta yapmak isterken Semih araya girdi ve ona orta yapma ÅŸansÄ± vermedi.

26'GeliÅŸen Galatasaray ataÄŸÄ±nda Linnes'in saÄŸ kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± ortada Selçuk'un kafa vuruÅŸu kaleci Onur'da kaldÄ±.

25'Galatasaray oyuna yeniden baÅŸladÄ±.

24'Sahaya atÄ±lan konfetiler nedeniyle oyun bu dakikada durdu.

23'Yusuf'un saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde arka direkte boÅŸ durumda kalan Castillo'nun vuruÅŸunu savunma çizgiden çÄ±kardÄ±. Devam eden topta N'Doye altÄ± pastan topu aÄŸlara gönderdi.

23'GOL!

22'Olcay, pozisyonun ardÄ±ndan kÄ±sa süren bir sakatlÄ±k yaÅŸadÄ± ancak saÄŸlÄ±k görevlilerine gerek duymadan ayaÄŸa kalktÄ±.

22'Olcay saÄŸ kanattan orta yapmak isterken Yasin araya girdi ve top dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti. Ev sahibi takÄ±m korner kullanacak.

21'Topla oynama oranlarÄ±: Trabzonspor %55 Galatasaray %45

20'Sneijder, ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸansÄ±nÄ± denedi. Onun vuruÅŸu üstten dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti.

19'GeliÅŸen Trabzonspor ataÄŸÄ±nda Castillo'nun sol kanattan ortasÄ± kaleci Muslera'da kaldÄ± ancak hakem Castillo'nun topu dÄ±ÅŸarÄ±dan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret etti.

17'Sneijder'in pasÄ±yla sol kanatta topla buluÅŸan Bruma'nÄ±n ortasÄ±nda Mas, Podolski'den önce topu karÅŸÄ±ladÄ±.

16'Yusuf'un saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde savunmasÄ±na yardÄ±ma gelen Podolski, topu karÅŸÄ±ladÄ±.

16'Pereira saÄŸ kanattan orta yapmak isterken Yasin araya girdi ve top dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti. Ev sahibi takÄ±m korner kullanacak.

15'Okay, savunmanÄ±n arkasÄ±na koÅŸu yapan Olcay'Ä± topla buluÅŸturdu ancak pozisyon ofsayt.

14'Trabzonspor bu dakikalarda baskÄ± kurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bordo - mavililer dönen toplarÄ± da almaya baÅŸladÄ±.

13'Mas, savunmanÄ±n arkasÄ±na koÅŸu yapan N'Doye'yi düÅŸündü ancak Senegalli oyuncu yine ofsayt pozisyonunda kaldÄ±.

12'Sneijder'in kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Cavanda'nÄ±n ceza sahasÄ± içinden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸ dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti.

12'Selçuk, Okay'dan sÄ±yrÄ±lmak isterken yerde kaldÄ±. Konuk takÄ±m saÄŸ kanattan serbest vuruÅŸ kullanacak.

11'Yusuf'un saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde savunma topu karÅŸÄ±ladÄ±. SonrasÄ±nda dönen topu alan Olcay'Ä±n ceza sahasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± orta kaleci Muslera'da kaldÄ±.

10'GeliÅŸen Trabzonspor ataÄŸÄ±nda Pereira saÄŸ kanattan orta yapmak isterken Carole araya girdi ve top dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti. Trabzonspor korner kullanacak.

9'UÄŸur savunmanÄ±n arkasÄ±na koÅŸu yapan N'Doye'yi topla buluÅŸturmak istedi ancak pozisyon ofsayt.

8'Muslera'nÄ±n ileriye gönderdiÄŸi top Trabzonspor'da kaldÄ±. Bu kez bordo - mavili oyuncular kendi aralarÄ±nda pas yapÄ±yor.

7'GalatasaraylÄ± futbolcular bu dakikalarda kendi aralarÄ±nda pas yapÄ±yor.

6'Sneijder'in sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde Okay topu karÅŸÄ±ladÄ±.

6'GeliÅŸen Galatasaray ataÄŸÄ±nda Yasin sol kanattan orta yapmak isterken Okay araya girdi ve top dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

5'Trabzonspor'un baskÄ±sÄ± nedeniyle Galatasaray ilk dakikalarda top yapmakta zorluk yaÅŸÄ±yor.

4'Sneijder, savunmanÄ±n arkasÄ±na koÅŸu yapan Bruma'yÄ± topla buluÅŸturmak istedi ancak son anda savunma araya girdi.

3'Yusuf'un kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta savunma topu karÅŸÄ±ladÄ±. Dönen topu alan Olcay'Ä±n ortasÄ±nda top doÄŸrudan dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti.

3'Castillo, Linnes'ten sÄ±yrÄ±lmak isterken yerde kaldÄ±. Trabzonspor sol kanattan serbest vuruÅŸ kullanacak.

2'Trabzonsporlu futbolcular ilk dakikalarda ön alanda pres yaparak Galatasaray'Ä± çÄ±kartmamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

1'Trabzonsporlu taraftarlar ilk düdükle birlikte takÄ±mlarÄ±na büyük destek veriyor.

1'KarÅŸÄ±laÅŸmada ilk düdük çaldÄ±. Ä°ki takÄ±ma da baÅŸarÄ±lar.