Ana Sayfa | SPOR 19/03/2017 10:32

Futbol camiasÄ±nÄ± bu kaza yasa boÄŸdu uÃ§an kÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti

uÃ§an kÄ±z

KadÄ±nlar 2. Futbol Ligi'nde bir futbol takÄ±mÄ± taÅŸÄ±yan minibÃ¼sÃ¼n yan yatmasÄ±yla 17 kiÅŸi yaralanÄ±rken, Dicle Aslan hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

AÄŸrÄ±'da KadÄ±nlar 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden AÄŸrÄ± Birlikspor kafilesini taÅŸÄ±yan midibüsün Patnos'ta yan yatmasÄ± sonucu meydana gelen trafik kazasÄ±nda 17 arkadaÅŸÄ±yla birlikte yaralanan 'Uçan KÄ±z' lakaplÄ± takÄ±mÄ±n golcü futbolcusu Dicle Aslan, hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. 3 gün önce sahada doÄŸum günü kutlanan futbolcunun ölüm haberi futbol camiasÄ±nÄ± yasa boÄŸduKonya Ä°dmanyurduspor ile oynayacaklarÄ± maç için Malatya'ya gitmek amacÄ±yla AÄŸrÄ±'dan yola çÄ±kan AÄŸrÄ± Birlikspor kadÄ±n futbol takÄ±m kafilesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± Kamil Bayram idaresindeki 04 M 0434 plakalÄ± midibüs, Patnos-MuÅŸ Karayolu'nun DoÄŸansu köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattÄ±. Kazada sürücü Bayram ile araçtaki 14 kadÄ±n futbolcu ve teknik heyetten 3 kiÅŸi olmak üzere 18 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar olay yerinde yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Patnos Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Durumu aÄŸÄ±r olan futbolculardan Dicle Aslan hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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