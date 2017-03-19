O belediye BeÅŸiktaÅŸ UEFA'yÄ± kazanÄ±rsa anÄ±t dikecek

Galatasaray ve Anadolu Efes iÃ§in anÄ±t diktiren BahÃ§elievler Belediyesi, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA kupasÄ±nÄ± kazanmasÄ±yla ilÃ§eye anÄ±t dikileceÄŸini belirtti.

Futbolda Galatasaray, basketbolda ise Anadolu Efes'in Avrupa ÅŸampiyonluklarÄ±nÄ± anÄ±tla taçlandÄ±ran Bahçelievler Belediyesi, yeni bir söz daha verdi.Milliyet'in haberine göre, Bahçelievler Belediyesi, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasÄ± halinde BeÅŸiktaÅŸ için de ilçeye anÄ±t yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Belediye BaÅŸkanÄ± Osman DevelioÄŸlu, siyah-beyazlÄ±larÄ± ve Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ'i tebrik ederek, "UEFA yolunda ülkemizi gururlandÄ±ran BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yürekten tebrik ediyor, kupayÄ± kazanmalarÄ±nÄ± diliyorum. Bu baÅŸarÄ±nÄ±n kazanÄ±lmasÄ± durumunda bunun anÄ±tlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± da söylemek istiyorum" dedi.