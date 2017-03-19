Ana Sayfa | SPOR 19/03/2017 11:22

O belediye BeÅŸiktaÅŸ UEFA'yÄ± kazanÄ±rsa anÄ±t dikecek


Galatasaray ve Anadolu Efes iÃ§in anÄ±t diktiren BahÃ§elievler Belediyesi, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA kupasÄ±nÄ± kazanmasÄ±yla ilÃ§eye anÄ±t dikileceÄŸini belirtti.

Futbolda Galatasaray, basketbolda ise Anadolu Efes'in Avrupa ÅŸampiyonluklarÄ±nÄ± anÄ±tla taçlandÄ±ran Bahçelievler Belediyesi, yeni bir söz daha verdi.Milliyet'in haberine göre, Bahçelievler Belediyesi, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasÄ± halinde BeÅŸiktaÅŸ için de ilçeye anÄ±t yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Belediye BaÅŸkanÄ± Osman DevelioÄŸlu, siyah-beyazlÄ±larÄ± ve Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ'i tebrik ederek, "UEFA yolunda ülkemizi gururlandÄ±ran BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yürekten tebrik ediyor, kupayÄ± kazanmalarÄ±nÄ± diliyorum. Bu baÅŸarÄ±nÄ±n kazanÄ±lmasÄ± durumunda bunun anÄ±tlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± da söylemek istiyorum" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

OÄŸuzhan Ã–zyakup

PerformansÄ± Ã§ok beÄŸenildi BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Arsenal'e mÄ± gidecek

Ä°ngiliz devi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n beÄŸenilen futbolcusu OÄŸuzhan Ã–zyakup'u transfer etmek iÃ§in listesine aldÄ±.

futbol zirvesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'da davetli Futbol Zirvesi yarÄ±n yapÄ±lacak

KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan ikinci kez dÃ¼zenlendiÄŸi "Futbol Zirvesi" etkinliÄŸi yarÄ±n saat 10.00'da baÅŸlayacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da davetli olduÄŸu zirvede eski yÄ±ldÄ±z futbolcular da panel yapacak.

kocaelispor taraftarÄ±

MaÃ§ Ã¶ncesi kavga Ã§Ä±ktÄ± taraftarÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± kestiler

Altay maÃ§Ä±na gitmek iÃ§in otobÃ¼se binen Kocaelispor taraftarlarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada Serhat Boz boÄŸazÄ±ndan bÄ±Ã§aklandÄ±. Boz'un hastanede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.