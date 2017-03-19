Ameliyata alÄ±nan Fernandao'ya takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k ayÄ±p

KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan ikinci kez dÃ¼zenlendiÄŸi "Futbol Zirvesi" etkinliÄŸi yarÄ±n saat 10.00'da baÅŸlayacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da davetli olduÄŸu zirvede eski yÄ±ldÄ±z futbolcular da panel yapacak.