Ana Sayfa | SPOR 19/03/2017 11:22

Ameliyata alÄ±nan Fernandao'ya takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k ayÄ±p


Atiker Konyaspor maÃ§Ä±nda kolu kÄ±rÄ±lan Fernandao'yu ameliyattan sonra hiÃ§bir takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±n ziyarete gelmediÄŸi sÃ¶ylendi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasÄ±nda oynanan Atiker Konyaspor maçÄ±nda sakatlanan Fernandao, hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BrezilyalÄ± oyuncunun bugün ameliyat olacaÄŸÄ± belirtilirken, sarÄ± lacivertli takÄ±mdan hiçbir futbolcunun takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ziyarete gitmediÄŸi ifade edildi. Bein Sports Muhabiri Alper Yemeniciler sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Fernandao geceyi hastanede geçirdi. Åžu an ameliyat oluyor. YanÄ±na giden futbolcu sayÄ±sÄ± yazÄ±yla "sÄ±fÄ±r" Fenerbahçe takÄ±mÄ±nÄ±n durumunun özeti adeta." diye yazdÄ±.

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