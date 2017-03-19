Ana Sayfa | SPOR 19/03/2017 11:33

MaÃ§ Ã¶ncesi kavga Ã§Ä±ktÄ± taraftarÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± kestiler

kocaelispor taraftarÄ±

Altay maÃ§Ä±na gitmek iÃ§in otobÃ¼se binen Kocaelispor taraftarlarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada Serhat Boz boÄŸazÄ±ndan bÄ±Ã§aklandÄ±. Boz'un hastanede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Kocaeli'den Altay maçÄ±na deplasmana gitmek için toplanan taraftarlar arasÄ±nda çÄ±kan kavgada kan aktÄ±. Olay, bu sabah Demokrasi MeydanÄ±'nda meydana geldi. Ä°zmir'deki Altay maçÄ±na gitmek için otobüslerin geldiÄŸi alanda toplanan Kocaelispor taraftarlarÄ± arasÄ±nda henüz bilinmeyen nedenle kavga çÄ±ktÄ±. BÄ±çaklarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgada 27 yaÅŸÄ±ndaki Serhat Boz boÄŸazÄ±ndan, Hakan Kaptan ile Orhan Ali Örçen ise vücutlarÄ±nÄ±n çeÅŸitli yerlerinden bÄ±çakla yaralandÄ±. KavgayÄ± gören taraftarlarÄ±n haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Serhat Boz öldü. Hafif yaralÄ± 2 kiÅŸi de ayakta tedavinin ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

OÄŸuzhan Ã–zyakup

PerformansÄ± Ã§ok beÄŸenildi BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Arsenal'e mÄ± gidecek

Ä°ngiliz devi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n beÄŸenilen futbolcusu OÄŸuzhan Ã–zyakup'u transfer etmek iÃ§in listesine aldÄ±.

futbol zirvesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'da davetli Futbol Zirvesi yarÄ±n yapÄ±lacak

KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan ikinci kez dÃ¼zenlendiÄŸi "Futbol Zirvesi" etkinliÄŸi yarÄ±n saat 10.00'da baÅŸlayacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da davetli olduÄŸu zirvede eski yÄ±ldÄ±z futbolcular da panel yapacak.


O belediye BeÅŸiktaÅŸ UEFA'yÄ± kazanÄ±rsa anÄ±t dikecek

Galatasaray ve Anadolu Efes iÃ§in anÄ±t diktiren BahÃ§elievler Belediyesi, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA kupasÄ±nÄ± kazanmasÄ±yla ilÃ§eye anÄ±t dikileceÄŸini belirtti.