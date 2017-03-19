CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'da davetli Futbol Zirvesi yarÄ±n yapÄ±lacak

KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan ikinci kez dÃ¼zenlendiÄŸi "Futbol Zirvesi" etkinliÄŸi yarÄ±n saat 10.00'da baÅŸlayacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da davetli olduÄŸu zirvede eski yÄ±ldÄ±z futbolcular da panel yapacak.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekiplerin oluÅŸturduÄŸu Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi yarÄ±n Ä°stanbul'da yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da davetli bulunduÄŸu organizasyon Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleÅŸtirilecek. FarklÄ± baÅŸlÄ±klarda çeÅŸitli oturum ve panellerin düzenleneceÄŸi etkinlikte, birçok önemli spor adamÄ± konuÅŸmacÄ± olarak yer alacak. Saat 10.00'da baÅŸlayacak zirvede "Oyunun pazarlanmasÄ± ve iÅŸ birliÄŸinin önemi" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda, beIN Media Group Strateji ve YatÄ±rÄ±mlardan Sorumlu Ä°cra Kurulu Üyesi Ziad Hammoud, NBA Avrupa Direktörü Üst Düzey BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Benjamin Morel, UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi Pazarlama Direktörü Timo Lumme ile THY Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°lker AycÄ± konuÅŸma yapacak.

BAÅžKANLAR DA KATILIYOR

"Oyunun iÅŸletmesi" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda La Liga Genel Direktörü Javier Gomez, UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso ve Bundesliga Strateji Direktörü Steffen Merkel yer alacak. ArdÄ±ndan, BeÅŸiktaÅŸ Kulübü BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, Galatasaray Kulübü BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek ile Borussia Mönchengladbach BaÅŸkanÄ± Rolf Königs'in katÄ±lÄ±mÄ±yla "Güçlü lig ve güçlü kulüplere sahip olmanÄ±n önemi" baÅŸlÄ±klÄ± panel düzenlenecek. Zirvenin "Oyun" baÅŸlÄ±klÄ± son oturumunda ise UluslararasÄ± Futbol BirliÄŸi Kurulu Genel Sekreteri Lukas Brud, DoublePASS Üst Yöneticisi Hugo Schoukens, Belçika Futbol Federasyonunun eski üst yöneticisi Steven Martens konuÅŸacak ve ardÄ±ndan eski ünlü futbolcular Marcel Desailly, Christian Vieri, Eric Abidal ile Les Ferdinand'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla panel yapÄ±lacak.