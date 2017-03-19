PerformansÄ± Ã§ok beÄŸenildi BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Arsenal'e mÄ± gidecek

Ä°ngiliz devi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n beÄŸenilen futbolcusu OÄŸuzhan Ã–zyakup'u transfer etmek iÃ§in listesine aldÄ±.

Premier Lig'in köklü kulübü Arsenal, OÄŸuzhan Özyakup'a olan ilgisini artÄ±rdÄ±. 2008-12 yÄ±llarÄ± arasÄ± Ä°ngiliz ekibinde hem altyapÄ±da hem de A takÄ±mda forma giyen BeÅŸiktaÅŸlÄ± orta saha için takip hÄ±zlandÄ±rÄ±ldÄ±. Milliyet'in haberine göre, Londra kulübünün scoutlarÄ±nÄ±n takip konusunda ciddileÅŸtiÄŸi ve milli oyuncunun transfer listesine alÄ±nacaÄŸÄ± ifade edildi. TopçularÄ±n ciddi anlamda OÄŸuzhan'Ä± izlediÄŸi kaydedildi.Özellikle yaz transfer dönemi için yeni bir liste oluÅŸacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. 24 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuyu çok iyi tanÄ±yan Arsene Wenger'in de yetenekli futbolcuya olumlu baktÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ± OÄŸuzhan'Ä±n bu sezon Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± maçlarÄ±nÄ±n yakÄ±ndan takip edildiÄŸi de belirtildi.