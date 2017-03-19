Ameliyattan sonra gerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrendi Fernandao bu haberle sarsÄ±ldÄ±

FenerbahÃ§e-Konyaspor maÃ§Ä±nÄ±n 34. dakikasÄ±nda sakatlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve kolu kÄ±rÄ±k olduÄŸu iÃ§in ameliyat olan Fernandao'nun omzuna vidalar yerleÅŸtirildi.

Konyaspor maçÄ±nda kolu kÄ±rÄ±lan ve haykÄ±rÄ±ÅŸlarÄ±yla stadÄ± inleten BrezilyalÄ± Jose Fernandao ameliyat oldu. YÄ±ldÄ±z golcü yaklaÅŸÄ±k 5 saatlik bir operasyon geçirdi. Futbolcunun durumu hakkÄ±nda konuÅŸan Burak KunduracÄ±oÄŸlu, operasyon sonrasÄ± bilgiler verdi. KunduracÄ±oÄŸlu, ''Fernandao'nun dirsek ile omuz arasÄ±nda bir kÄ±rÄ±ÄŸÄ± oldu, 5 parçalÄ± bir kÄ±rÄ±k meydana geldi. Sahalara dönüÅŸü 2-3 ayÄ± bulacak. Bu tür vakalarda önce kemiÄŸin kaynamasÄ± için ihtiyacÄ± olan süreyi bekliyoruz. Kemik kaynadÄ±ktan sonra kuvvetlendirme egzersizlerine baÅŸlÄ±yoruz. Tabii bunlar futbolcu ve kolunda olduÄŸu için kondisyon ve bacakla ilgili çalÄ±ÅŸma yapmamÄ±za herhangi bir engel yok'' ÅŸeklinde konuÅŸtu. TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n zor anÄ±nda yanÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan Fernandao'yu Josef de Souza, Fabiano ve Ä°smail KöybaÅŸÄ±'nÄ±n ziyaret ettiÄŸi belirtildi. Konyaspor maçÄ±nda kolunda 5 parçalÄ± kÄ±rÄ±k olan Fernandao'yu ameliyat eden Doç. Dr. ÇaÄŸatay Öztürk, vidalarÄ±n BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n vücudunda kalacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.