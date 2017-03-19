Ana Sayfa | SPOR 19/03/2017 15:44

Yeni sezon transferi baÅŸladÄ± Tolgay Arslan Jeremain Lens takas mÄ± edilecek

Tolgay Arslan Jeremain Lens

BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda Tolgay Arslan Jeremain Lens takasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ediyor.

BeÅŸiktaÅŸ'ta yeni sezon transfer harekatÄ± ÅŸimdiden baÅŸladÄ±. Bu sezon Avrupa'daki tüm kura çekimlerinde BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yönetici Umut Güner temsil ediyordu.Önceki gün yapÄ±lan kura çekiminde ise Nyon'a Erdal TorunoÄŸullarÄ± ve Ali Naibi beraber gittiler. TorunoÄŸullarÄ±, kura çekimi sonrasÄ± Ä°stanbul'a dönerken, Ali Naibi ise Londra üzerinden Sunderland'e uçtu. Naibi'yi Sunderland'da bekleyen isimse transferden sorumlu yönetici Umut Güner'di...

ÖÄžLEN-AKÅžAM YEMEK

Yönetici Umut Güner ilk olarak Sunderland kulübünün bir yöneticisi ve finansal direktörü ile öÄŸle yemeÄŸinde buluÅŸtu. Sunderland CEO'su ve Naibi'nin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± akÅŸam yemeÄŸi ise Türk restorantÄ±nda yendi. Güner ve Naibi'nin Sunderland'Ä±n CEO'su ile yemekte Tolgay Arslan-Jeremain Lens takasÄ± üzerinde fikir alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±klarÄ± ifade edilirken, iki takÄ±m arasÄ±nda ilk kez bu seviyede bir görüÅŸme olduÄŸu öÄŸrenildi.

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