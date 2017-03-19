Antalyaspor BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± anlatÄ±mÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, ÅŸampiyonluk yolunda Antalyaspor'a konuk oldu. Ä°lk yarÄ±nÄ±n 0-0 bittiÄŸi maÃ§ devam ediyor. BeÅŸiktaÅŸ 10 kiÅŸi kaldÄ±
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BeÅŸiktaÅŸ'ta Adriano'nun yerine Mitrovic oyunda...
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Antalyaspor - BeÅŸiktaÅŸ Antalya Arena'da maçÄ±nÄ± 27.302 biletli taraftar izliyor.
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Adriano oyuna devam edemeyecek.
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BeÅŸiktaÅŸ'ta Adriano sakatlÄ±k geçirdi. BrezilyalÄ± futbolcunun tedavisi saha içinde yapÄ±lÄ±yor.
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Atiba'nÄ±n sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyun durdu.
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Aboubakar, Ferhat kaleci atÄ±ÅŸÄ± yaparken topa müdahale ettiÄŸi gerekçesiyle ikinci sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördü.
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OÄŸuzhan Özyakup, Eto'o'ya yaptÄ±ÄŸÄ± faulün ardÄ±ndan sarÄ± kart gördü.
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Aboubakar, sarÄ± kart gördü.
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BeÅŸiktaÅŸ'ta Talisca'nÄ±n yerine Necip oyunda...
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Maçta son yarÄ±m saatlik bölüme girildi. Golsüz eÅŸitlik devam ediyor.
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BeÅŸiktaÅŸ'ta Ricardo Quaresma'nÄ±n yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu.
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Charles'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nÄ± Adriano karÅŸÄ±ladÄ±. Dönen topta Cahrles'in ÅŸutunu Fabri güçlükle kornere çeldi.
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Charles'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutu auta gitti.
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Antalyaspor ataÄŸÄ±nda Zeki'nin ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutu Atiba'dan döndü.
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Mbilla'nÄ±n sol kanattan ortasÄ±nda kale sahasÄ± önünde Deniz Kadah'Ä±n kafa ÅŸutunda top yandan dÄ±ÅŸarÄ± gitti.
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Charles'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan sert ÅŸutunda top az farkla auta çÄ±ktÄ±.
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Antalyaspor'da ataÄŸÄ±nda Deniz'in pasÄ±yla sol kanattan topla buluÅŸan Eto'o için ofsayt bayraÄŸÄ± kalktÄ±.
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Antalyaspor'da ikinci yarÄ±da Danilo'nun yerine El Kebir oyunda...
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Ä°kinci yarÄ± baÅŸladÄ±.
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Ä°lk devre sona erdi. Antalyaspor 0-0 BeÅŸiktaÅŸ...
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Quaresma'nÄ±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunu Ferhat kurtardÄ±.
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Eto'o'nun saÄŸ kanattan ortasÄ±nda kaleye doÄŸru yönelen topu Fabri kontrol etti.
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BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcular kendi yarÄ± alanÄ±nda hazÄ±rlÄ±k paslarÄ± yapÄ±yor.
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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n saÄŸ kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± kornerde Quaresma'nÄ±n ortasÄ±nÄ± Ferhat, yumruklarÄ±yla uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.
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Quaresma'nÄ±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutu SakÄ±b'tan döndü.
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Aboubakar saÄŸ kanattan ortaladÄ±. Kale sahasÄ± önünde Talisca'nÄ±n kafa ÅŸutunda top yandan auta gitti.
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Quaresma'nÄ±n saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Talisca ile Salih hava topu mücadelesine girdi. Talisca, rövaÅŸata yapmak isterken Salih'e faul yaptÄ±. Mete Kalkavan, Talisca'ya sarÄ± kart gösterdi.
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Marcelo'nun uzun pasÄ±na Talisca yetiÅŸemedi. Antalyaspor kalecisi Ferhat, kale sahasÄ± önünde topun sahibi oldu.
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Antalya Arena'da ilk yarÄ±m saatlik bölüm golsüz eÅŸitlikle geçildi.
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Babel'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± sol çaprazÄ±ndan sert ÅŸutunu Ferhat kurtardÄ±.
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Topla oynama oranlarÄ±: Antalyaspor %43-%57 BeÅŸiktaÅŸ
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Ricardo Quaresma'nÄ±n saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Antalyaspor kalecisi Ferhat, topu kontrol etmeyi baÅŸardÄ±.
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Gökhan Gönül'ün saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Talisca'dan önce araya giren Charles, topu ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±na gönderdi.
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BeÅŸiktaÅŸ ataÄŸÄ±nda Aboubakar, ceza sahasÄ± önünde OÄŸuzhan'Ä±n pasÄ±nÄ± kontrol edemedi.
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Charles'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunu Fabri, direk dibinden kornere çeldi.
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Gökhan Gönül'ün sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyun durdu.
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BeÅŸiktaÅŸ kontra ataÄŸÄ±nda Talisca'nÄ±n ara pasÄ± Aboubakar'a geçmedi. Antalyaspor savunmasÄ±nda Celutska, topun sahibi oldu.
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BeÅŸiktaÅŸ'ta Ricardo Quaresma sakatlÄ±k geçirdi.
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Danilo'nun sol kanattan ortasÄ± Fabri'de kaldÄ±.
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Gökhan Gönül'ün ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan sert ÅŸutunda top üstten dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.
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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n saÄŸ kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Quaresma ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Arka direte Aboubakar'Ä±n kafa vuruÅŸunda top auta gitti.
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Babel'in ara pasÄ±nda Aboubakar'dan önce araya giren Salih, topu takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na kazandÄ±rdÄ±.
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BeÅŸiktaÅŸ, saÄŸ kanattan bir korner daha kazandÄ±. Quaresma'nÄ±n ceza sahasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ortayÄ± ön direkte Chico uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.
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Quaresma'nÄ±n saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunu kale sahasÄ± önünde SakÄ±b karÅŸÄ±ladÄ±.
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Serbest vuruÅŸta taopun baÅŸÄ±na Talisca geçti. Talisca'nÄ±n ÅŸutunda baraja çarpan top kornere çÄ±ktÄ±.
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Talisca, Antalyaspor cezza yayÄ± önünde yerde kaldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, tehlikeli bir noktadan serbest vuruÅŸ kullanacak.
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Mücadele bu dakikalarda orta sahada yapÄ±lan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± fauller nedeniyle sÄ±k sÄ±k duruyor.
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Antalyaspor ataÄŸÄ±nda Eto'o'nun ara pasÄ± Danilo'ya geçmedi. Kademede Adriano, topun sahibi oldu.
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Antalya Arena'da Antalyaspor taraftarlarÄ±nÄ±n takÄ±mlarÄ±na büyük desteÄŸi var.
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KarÅŸÄ±laÅŸma baÅŸladÄ±.
MAÇ ÖNCESÄ°
Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±z...
MAÇ ÖNCESÄ°
TakÄ±mlar seremoniye çÄ±ktÄ±.
MAÇ ÖNCESÄ°
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 11'i: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, OÄŸuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar
MAÇ ÖNCESÄ°
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yedekleri: Tolga, Mitrovic, Beck, Tolgay, Necip, Gökhan Ä°nler, Cenk
MAÇ ÖNCESÄ°
Antalyaspor'un 11'i: Ferhat, Celutska, Salih, Chico, SakÄ±b, Zeki, Charles, Danilo, Deniz, Mbilla, Eto'o
MAÇ ÖNCESÄ°
Antalyaspor'un yedekleri: Fornezzi, Makoun, El Kabir, Sandro, Serdar Özkan, Yekta
MAÇ ÖNCESÄ°
Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul'da oynanan maçÄ± BeÅŸiktaÅŸ 3-0 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
MAÇ ÖNCESÄ°
Mücadele öncesinde ev sahibi Antalyaspor 38 puanla 6., konuk BeÅŸiktaÅŸ ise 54 puanla lider durumda bulunuyor.
MAÇ ÖNCESÄ°
Antalya Arena'daki karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi Mete Kalkavan...
MAÇ ÖNCESÄ°
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.