Ana Sayfa | SPOR 19/03/2017 19:03

Antalyaspor BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± anlatÄ±mÄ±


BeÅŸiktaÅŸ, ÅŸampiyonluk yolunda Antalyaspor'a konuk oldu. Ä°lk yarÄ±nÄ±n 0-0 bittiÄŸi maÃ§ devam ediyor. BeÅŸiktaÅŸ 10 kiÅŸi kaldÄ±

 

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BeÅŸiktaÅŸ'ta Adriano'nun yerine Mitrovic oyunda...

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Antalyaspor - BeÅŸiktaÅŸ Antalya Arena'da maçÄ±nÄ± 27.302 biletli taraftar izliyor.

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Adriano oyuna devam edemeyecek.

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BeÅŸiktaÅŸ'ta Adriano sakatlÄ±k geçirdi. BrezilyalÄ± futbolcunun tedavisi saha içinde yapÄ±lÄ±yor.

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Atiba'nÄ±n sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyun durdu.

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Aboubakar, Ferhat kaleci atÄ±ÅŸÄ± yaparken topa müdahale ettiÄŸi gerekçesiyle ikinci sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördü.

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OÄŸuzhan Özyakup, Eto'o'ya yaptÄ±ÄŸÄ± faulün ardÄ±ndan sarÄ± kart gördü.

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Aboubakar, sarÄ± kart gördü.

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BeÅŸiktaÅŸ'ta Talisca'nÄ±n yerine Necip oyunda...

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Maçta son yarÄ±m saatlik bölüme girildi. Golsüz eÅŸitlik devam ediyor.

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BeÅŸiktaÅŸ'ta Ricardo Quaresma'nÄ±n yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

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Charles'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nÄ± Adriano karÅŸÄ±ladÄ±. Dönen topta Cahrles'in ÅŸutunu Fabri güçlükle kornere çeldi.

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Charles'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutu auta gitti.

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Antalyaspor ataÄŸÄ±nda Zeki'nin ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutu Atiba'dan döndü.

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Mbilla'nÄ±n sol kanattan ortasÄ±nda kale sahasÄ± önünde Deniz Kadah'Ä±n kafa ÅŸutunda top yandan dÄ±ÅŸarÄ± gitti.

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Charles'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan sert ÅŸutunda top az farkla auta çÄ±ktÄ±.

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Antalyaspor'da ataÄŸÄ±nda Deniz'in pasÄ±yla sol kanattan topla buluÅŸan Eto'o için ofsayt bayraÄŸÄ± kalktÄ±.

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Antalyaspor'da ikinci yarÄ±da Danilo'nun yerine El Kebir oyunda...

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Ä°kinci yarÄ± baÅŸladÄ±.

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Ä°lk devre sona erdi. Antalyaspor 0-0 BeÅŸiktaÅŸ...

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Quaresma'nÄ±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunu Ferhat kurtardÄ±.

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Eto'o'nun saÄŸ kanattan ortasÄ±nda kaleye doÄŸru yönelen topu Fabri kontrol etti.

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BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcular kendi yarÄ± alanÄ±nda hazÄ±rlÄ±k paslarÄ± yapÄ±yor.

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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n saÄŸ kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± kornerde Quaresma'nÄ±n ortasÄ±nÄ± Ferhat, yumruklarÄ±yla uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

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Quaresma'nÄ±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutu SakÄ±b'tan döndü.

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Aboubakar saÄŸ kanattan ortaladÄ±. Kale sahasÄ± önünde Talisca'nÄ±n kafa ÅŸutunda top yandan auta gitti.

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Quaresma'nÄ±n saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Talisca ile Salih hava topu mücadelesine girdi. Talisca, rövaÅŸata yapmak isterken Salih'e faul yaptÄ±. Mete Kalkavan, Talisca'ya sarÄ± kart gösterdi.

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Marcelo'nun uzun pasÄ±na Talisca yetiÅŸemedi. Antalyaspor kalecisi Ferhat, kale sahasÄ± önünde topun sahibi oldu.

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Antalya Arena'da ilk yarÄ±m saatlik bölüm golsüz eÅŸitlikle geçildi.

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Babel'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± sol çaprazÄ±ndan sert ÅŸutunu Ferhat kurtardÄ±.

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Topla oynama oranlarÄ±: Antalyaspor %43-%57 BeÅŸiktaÅŸ

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Ricardo Quaresma'nÄ±n saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Antalyaspor kalecisi Ferhat, topu kontrol etmeyi baÅŸardÄ±.

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Gökhan Gönül'ün saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Talisca'dan önce araya giren Charles, topu ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±na gönderdi.

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BeÅŸiktaÅŸ ataÄŸÄ±nda Aboubakar, ceza sahasÄ± önünde OÄŸuzhan'Ä±n pasÄ±nÄ± kontrol edemedi.

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Charles'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunu Fabri, direk dibinden kornere çeldi.

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Gökhan Gönül'ün sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyun durdu.

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BeÅŸiktaÅŸ kontra ataÄŸÄ±nda Talisca'nÄ±n ara pasÄ± Aboubakar'a geçmedi. Antalyaspor savunmasÄ±nda Celutska, topun sahibi oldu.

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BeÅŸiktaÅŸ'ta Ricardo Quaresma sakatlÄ±k geçirdi.

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Danilo'nun sol kanattan ortasÄ± Fabri'de kaldÄ±.

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Gökhan Gönül'ün ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan sert ÅŸutunda top üstten dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.

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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n saÄŸ kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Quaresma ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Arka direte Aboubakar'Ä±n kafa vuruÅŸunda top auta gitti.

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Babel'in ara pasÄ±nda Aboubakar'dan önce araya giren Salih, topu takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na kazandÄ±rdÄ±.

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BeÅŸiktaÅŸ, saÄŸ kanattan bir korner daha kazandÄ±. Quaresma'nÄ±n ceza sahasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ortayÄ± ön direkte Chico uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

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Quaresma'nÄ±n saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunu kale sahasÄ± önünde SakÄ±b karÅŸÄ±ladÄ±.

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Serbest vuruÅŸta taopun baÅŸÄ±na Talisca geçti. Talisca'nÄ±n ÅŸutunda baraja çarpan top kornere çÄ±ktÄ±.

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Talisca, Antalyaspor cezza yayÄ± önünde yerde kaldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, tehlikeli bir noktadan serbest vuruÅŸ kullanacak.

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Mücadele bu dakikalarda orta sahada yapÄ±lan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± fauller nedeniyle sÄ±k sÄ±k duruyor.

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Antalyaspor ataÄŸÄ±nda Eto'o'nun ara pasÄ± Danilo'ya geçmedi. Kademede Adriano, topun sahibi oldu.

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Antalya Arena'da Antalyaspor taraftarlarÄ±nÄ±n takÄ±mlarÄ±na büyük desteÄŸi var.

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KarÅŸÄ±laÅŸma baÅŸladÄ±.

MAÇ ÖNCESÄ°

Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±z...

MAÇ ÖNCESÄ°

TakÄ±mlar seremoniye çÄ±ktÄ±.

MAÇ ÖNCESÄ°

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 11'i: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, OÄŸuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

MAÇ ÖNCESÄ°

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yedekleri: Tolga, Mitrovic, Beck, Tolgay, Necip, Gökhan Ä°nler, Cenk

MAÇ ÖNCESÄ°

Antalyaspor'un 11'i: Ferhat, Celutska, Salih, Chico, SakÄ±b, Zeki, Charles, Danilo, Deniz, Mbilla, Eto'o

MAÇ ÖNCESÄ°

Antalyaspor'un yedekleri: Fornezzi, Makoun, El Kabir, Sandro, Serdar Özkan, Yekta

MAÇ ÖNCESÄ°

Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul'da oynanan maçÄ± BeÅŸiktaÅŸ 3-0 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

MAÇ ÖNCESÄ°

Mücadele öncesinde ev sahibi Antalyaspor 38 puanla 6., konuk BeÅŸiktaÅŸ ise 54 puanla lider durumda bulunuyor.

MAÇ ÖNCESÄ°

Antalya Arena'daki karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi Mete Kalkavan...

MAÇ ÖNCESÄ°

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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galatasaray

Galatasaray taraftarlarÄ± havalimanÄ±nda takÄ±mÄ± bÃ¶yle protesto etti

DÃ¼n akÅŸam Trabzonspor'a yenilen Galatasaray, havalimanÄ±nda taraftarlarÄ±n protestolarÄ±na maruz kaldÄ±.

Tolgay Arslan Jeremain Lens

Yeni sezon transferi baÅŸladÄ± Tolgay Arslan Jeremain Lens takas mÄ± edilecek

BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda Tolgay Arslan Jeremain Lens takasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ediyor.

fernandao

Ameliyattan sonra gerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrendi Fernandao bu haberle sarsÄ±ldÄ±

FenerbahÃ§e-Konyaspor maÃ§Ä±nÄ±n 34. dakikasÄ±nda sakatlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve kolu kÄ±rÄ±k olduÄŸu iÃ§in ameliyat olan Fernandao'nun omzuna vidalar yerleÅŸtirildi.