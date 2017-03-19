Ana Sayfa | SPOR 19/03/2017 21:42

Antalyaspor BeÅŸiktaÅŸ maÃ§ sonucu 0 0

Antalya besiktas

Spor Toto SÃ¼per Ligi'nde karÅŸÄ±laÅŸan Antalyaspor ile BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± berabere tamamladÄ±.

Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu'nun 25. hafta kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldÄ±. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar 5 dakikada gördüÄŸü 2 sarÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ± kalÄ±rken, Kartal da zorlu deplasmanda 2 kritik puan bÄ±raktÄ±. Bu sonucun ardÄ±ndan ligde lider BeÅŸiktaÅŸ 55 puana, 6. sÄ±radaki Antalyaspor da 39 puana yükseldi.

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