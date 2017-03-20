Ana Sayfa | SPOR 20/03/2017 09:11

Kolu kÄ±rÄ±lan Fernandao'yu o haber yÄ±ktÄ±

Fernandao

Atiker Konyaspor maÃ§Ä±nda kolu kÄ±rÄ±lan FenerbahÃ§e'nin baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu Fernandao hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nda omzunda vidalar taÅŸÄ±yacak

Konyaspor maçÄ±nda kolu kÄ±rÄ±lan Fenerbahçeli yÄ±ldÄ±z futbolcu BrezilyalÄ± Jose Fernandao ameliyat oldu.

"3 AYI BULACAK"

YÄ±ldÄ±z golcü yaklaÅŸÄ±k 5 saatlik bir operasyon geçirdi. Futbolcunun durumu hakkÄ±nda konuÅŸan Burak KunduracÄ±oÄŸlu, operasyon sonrasÄ± bilgiler verdi. KunduracÄ±oÄŸlu, ''Fernandao'nun dirsek ile omuz arasÄ±nda bir kÄ±rÄ±ÄŸÄ± oldu, 5 parçalÄ± bir kÄ±rÄ±k meydana geldi. Sahalara dönüÅŸü 2-3 ayÄ± bulacak. Bu tür vakalarda önce kemiÄŸin kaynamasÄ± için ihtiyacÄ± olan süreyi bekliyoruz. Kemik kaynadÄ±ktan sonra kuvvetlendirme egzersizlerine baÅŸlÄ±yoruz. Tabii bunlar futbolcu ve kolunda olduÄŸu için kondisyon ve bacakla ilgili çalÄ±ÅŸma yapmamÄ±za herhangi bir engel yok'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YALNIZCA 3 KÄ°ÅžÄ° GÄ°TTÄ°

TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n zor anÄ±nda yanÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan Fernandao'yu Josef de Souza, Fabiano ve Ä°smail KöybaÅŸÄ±'nÄ±n ziyaret ettiÄŸi belirtildi.

HAYATI BOYUNCA VÄ°DALARLA YAÅžAYACAK

Konyaspor maçÄ±nda kolunda 5 parçalÄ± kÄ±rÄ±k olan Fernandao'yu ameliyat eden Doç. Dr. ÇaÄŸatay Öztürk, vidalarÄ±n BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n vücudunda kalacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

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