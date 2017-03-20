Cavcav'Ä±n son isteÄŸiydi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mÃ¼jdeyi verdi

HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde Ä°kinci kez dÃ¼zenlenen Futbol Zirvesi etkinliÄŸinde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°lhan Cavcav'Ä±n da son isteÄŸi olan Ankara 19 MayÄ±s StadÄ±'nÄ±n yerine yeni stat yapÄ±lacaÄŸÄ± mÃ¼jdesini verdi.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekiplerin oluÅŸturduÄŸu Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi Ä°stanbul'da baÅŸladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da davetli bulunduÄŸu organizasyonda futbol kulübü yöneticileri, antrenörler, dünya futbolundan temsilcilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± yüksek katÄ±lÄ±mlÄ± bir oturum gerçekleÅŸti. Haliç Kongre Merkezi'nde UluslararasÄ± Futbol Zirvesi'nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Zirveye katkÄ± sunacak dostlarÄ±mÄ±za teÅŸekkür ediyor. Kulüpler BirliÄŸi Yönetimimizi de kutluyorum. Tük Futbolunun daha ileri gitmesi için gösterdikleri gayretleri takip ediyorum" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kan satÄ±rlar ÅŸöyle:

"FUTBOLUN ORDÄ°NARYUSU LEFTER'Ä° BÖYLE HATIRLIYORUZ"

Öyle futbolcular vardÄ±r ki biz onlarÄ± sadece yetenekleri, golleriyle deÄŸil aynÄ± zamanda dürüstlükleri, tevazu, yetenek ve takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla olan örnek iliÅŸkileriyle tanÄ±nÄ±rÄ±z. Kaleci Lastik Ömer'in nitelemesiyle, "Gözlerle bile yakalamasÄ± mümkün olmayan Metin Oktay"Ä± böyle hatÄ±rlÄ±yoruz. Fenerbahçe'de futbolun ordinaryüsü denilen Lefter'i böyle hatÄ±rlÄ±yoruz. Tek baÅŸÄ±na bir takÄ±m denebilecek Baba HakkÄ±'yÄ± böyle hatÄ±rlÄ±yoruz. Futbola baÄŸrÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ÅŸehre, tutkuyla baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± takÄ±mÄ±n renklerin ömrünü vakfetmiÅŸ Dozer Cemil'i böyle hatÄ±rlÄ±yoruz. Pele, Ronaldo, Hagi'yi böyle hatÄ±rlÄ±yoruz.

"ANKARA'YA YENÄ° STAT YAPACAÄžIZ"

Ankara 19 MayÄ±s StadÄ±'nÄ± yÄ±kacaÄŸÄ±z yerine 35-40 bin kiÅŸilik stat yapacaÄŸÄ±z. Türkiye genelinde toplamda 27 stat projemiz vardÄ±. BunlarÄ±n 9'u faaliyete girdi. Toplam seyirci kapasitesi 700 bin. OlimpiyatlarÄ± hak etmemize raÄŸmen bize vermediler. Orada dönen dolaplarÄ± çok iyi biliyorum."

YOÄžUN GÜVENLÄ°K ÖNLEMÄ°

Futbolun Zirvesi organizasyonun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Haliç Kongre Merkezi çevresinde yoÄŸun güvenlik önlemleri dikkati çekti. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zirvede Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, TFF BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören, Külüpler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Göksel GümüÅŸdaÄŸ, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kulüp baÅŸkanlarÄ± ve siyasetçiler yer aldÄ±.

FATÄ°H TERÄ°M: BUNDAN SONRA DA ZÄ°RVEMÄ°Z GELENEKSEL HALE GELÄ°P DEVAM EDECEK

Futbolun Zirvesine katÄ±lan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim organizasyon öncesi basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Bu sene katÄ±lÄ±m daha fazla olduÄŸunu belirten ve bu organizasyonun bir gelenek haline geleceÄŸini söyleyen Fatih Terim ÅŸunlarÄ± söyledi: "Geçen sene birincisini yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Bu sene de sürpriz olarak CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±z da katÄ±lÄ±yor. Onun gelmesiyle buraya katÄ±lÄ±m da bir hayli artmÄ±ÅŸ durumda. Yerli ve yabancÄ± birçok misafirimizi aÄŸÄ±rlÄ±yoruz burada. Kulüpler BirliÄŸi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na da çok teÅŸekkür ediyorum. Burada kim ne bilmek istiyorsa, kimin aklÄ±nda ne varsa öÄŸrenebilir. Gayet herkes için faydalÄ± olabilecek bir zirve bu. ÇeÅŸitli futbol adamlarÄ±mÄ±z olacak ve futbol adÄ±na kendi bildiklerini aktaracak. Bundan sonra da zirvemiz geleneksel hale gelip devam edecek. Bu sene uluslararasÄ± alandan gelmiÅŸ birçok arkadaÅŸÄ±mÄ±z var. Ben de onlara moderatörlük yapacaktÄ±m ama kampa gideceÄŸim. Tekrar bu organizasyonda emeÄŸi geçen herkese teÅŸekkür ederim."