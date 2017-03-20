Ana Sayfa | SPOR 20/03/2017 11:58

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan istedi iki baÅŸkan el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±

FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek

Ä°kincisi dÃ¼zenlenen Futbol Zirvesi'nde fotoÄŸraf Ã§ekimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek'i yanÄ±na Ã§aÄŸÄ±rarak el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan Ä°stanbul'da ikincisi düzenlenen Futbol Zirvesi'ne katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma sonrasÄ± kulüp baÅŸkanlarÄ±yla sahnede bir araya geldi. ErdoÄŸan futbol kulübü baÅŸkanlarÄ±yla renkli görüntüler verdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kulüp baÅŸkanlarÄ±yla sahnede yer aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek'i yanÄ±na çaÄŸÄ±rdÄ±. Ä°ki baÅŸkan ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±nda el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. FotoÄŸrafta, Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek, BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, TFF BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören ve Ä°talyan futbolcu Christian Vieri de yer aldÄ±.

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Ä°kinci kez dÃ¼zenlenen Futbol Zirvesi'nde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n FransÄ±z futbol efsanesi Marcel Desailly'nin bulunduÄŸu kaleye gol atmasÄ±yla herkesi alkÄ±ÅŸlattÄ±.