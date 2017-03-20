ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±za penaltÄ± golÃ¼ atmasÄ± Ã§ok konuÅŸuldu

Ä°kinci kez dÃ¼zenlenen Futbol Zirvesi'nde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n FransÄ±z futbol efsanesi Marcel Desailly'nin bulunduÄŸu kaleye gol atmasÄ±yla herkesi alkÄ±ÅŸlattÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kulüpler BirliÄŸi ve Türkiye Futbol Federasyonu ortaklÄ±ÄŸÄ±nda bu yÄ±l ikincisi düzenlenen Futbol Zirvesi'ne katÄ±ldÄ±. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye konuk olan dünyaca ünlü futbolcularla görüÅŸen ErdoÄŸan, FransÄ±z futbol efsanesi Marcel Desailly'nin koruduÄŸu kaleye penaltÄ± attÄ±. ErdoÄŸan'Ä±n penaltÄ± vuruÅŸu aÄŸlarla buluÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± Arda Turan, Emre BelözoÄŸlu, Christian Vieri, Fatih Terim gibi isimler de izledi ve alkÄ±ÅŸladÄ±.