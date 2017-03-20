BeÅŸiktaÅŸ'Ä± hedef aldÄ± BaÅŸakÅŸehir KaptanÄ±'ndan ÅŸok itiraf

Medipol BaÅŸakÅŸehir kaptanÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Spor Toto SÃ¼per Lig ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hata yapmasÄ±nÄ± beklediklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol BaÅŸakÅŸehir'in kaptanÄ± Emre BelözoÄŸlu, 'Futbolun Zirvesi' etkinliÄŸinde açÄ±klamalarda bulundu. Hürriyet'in haberine göre, BeÅŸiktaÅŸ'la olan ÅŸampiyonluk mücadelesi hakkÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tlayan BelözoÄŸlu, Karabükspor karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan beraberliÄŸi de deÄŸerlendirdi. BelözoÄŸlu, "Biz kazanmak için oynadÄ±k. Maç bize de geldi. Hemen hemen her takÄ±m bize karÅŸÄ± farklÄ± oynuyor. Büyük takÄ±m algÄ±sÄ± oluÅŸuyor ligdeki durumdan dolayÄ±. Lig baÅŸÄ±nda böyle bir hedefimiz olmasa da son dönemde bunu dile getiriyoruz. BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonlukta avantajlÄ± taraf, hata yapmalarÄ±nÄ± bekliyoruz. Biz de sonuna kadar yarÄ±ÅŸÄ±n içinde olacaÄŸÄ±z. Bunun sürekli hale gelmesi gerek. BeÅŸiktaÅŸ'a göre az tecrübesi olan bir takÄ±mÄ±z. Ä°ÅŸimiz zor, sonuç ne olursa olsun deÄŸerli bir sene bizim için." dedi.