Ana Sayfa | SPOR 20/03/2017 13:15

Chelsea Hakan Ã‡alhanoÄŸlu iÃ§in astronomik teklif yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor

hakan Ã§alhanoÄŸlu

Ä°ngiliz devi Chelsea, Bayer Leverkusen'de oynayan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu iÃ§in teklif sunmayÄ± planlÄ±yor.

Conte yönetiminde Premier Lig'de ÅŸampiyonluÄŸa koÅŸan mavi-beyazlÄ±lar, B.Leverkusen ile 2019'da sözleÅŸmesi bitecek Hakan için harekete geçti. Milli futbolcuyu gelecek sezon kadrosuna katmanÄ±n planlarÄ±nÄ± yapan Chelsea, bonservis bedeli olarak 38 milyon Euro'yu gözden çÄ±kardÄ±. Ä°ngilizler'le görüÅŸmeyi yapan menajer BektaÅŸ DemirtaÅŸ, geçtiÄŸimiz günlerde de, "Hakan Leverkusen'den ayrÄ±lacak" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Emre BelÃ¶zoÄŸlu

BeÅŸiktaÅŸ'Ä± hedef aldÄ± BaÅŸakÅŸehir KaptanÄ±'ndan ÅŸok itiraf

Medipol BaÅŸakÅŸehir kaptanÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Spor Toto SÃ¼per Lig ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hata yapmasÄ±nÄ± beklediklerini belirtti.

erdoÄŸan

ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±za penaltÄ± golÃ¼ atmasÄ± Ã§ok konuÅŸuldu

Ä°kinci kez dÃ¼zenlenen Futbol Zirvesi'nde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n FransÄ±z futbol efsanesi Marcel Desailly'nin bulunduÄŸu kaleye gol atmasÄ±yla herkesi alkÄ±ÅŸlattÄ±.

FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan istedi iki baÅŸkan el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±

Ä°kincisi dÃ¼zenlenen Futbol Zirvesi'nde fotoÄŸraf Ã§ekimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek'i yanÄ±na Ã§aÄŸÄ±rarak el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.