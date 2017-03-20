Chelsea Hakan Ã‡alhanoÄŸlu iÃ§in astronomik teklif yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Ä°ngiliz devi Chelsea, Bayer Leverkusen'de oynayan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu iÃ§in teklif sunmayÄ± planlÄ±yor.

Conte yönetiminde Premier Lig'de ÅŸampiyonluÄŸa koÅŸan mavi-beyazlÄ±lar, B.Leverkusen ile 2019'da sözleÅŸmesi bitecek Hakan için harekete geçti. Milli futbolcuyu gelecek sezon kadrosuna katmanÄ±n planlarÄ±nÄ± yapan Chelsea, bonservis bedeli olarak 38 milyon Euro'yu gözden çÄ±kardÄ±. Ä°ngilizler'le görüÅŸmeyi yapan menajer BektaÅŸ DemirtaÅŸ, geçtiÄŸimiz günlerde de, "Hakan Leverkusen'den ayrÄ±lacak" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.