Ana Sayfa | SPOR 20/03/2017 14:58

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n o hareketi futbol zirvesini salladÄ±

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m

KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan Ä°stanbulâ€™da ikincisi dÃ¼zenlenen Futbol Zirvesiâ€™nde Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tepkisi gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan Ä°stanbul’da ikincisi düzenlenen Futbol Zirvesi’ne CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan da katÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kulüp baÅŸkanlarÄ±yla sahnede yer aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek'i yanÄ±na çaÄŸÄ±rdÄ±. Ä°ki baÅŸkan ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±nda el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m Göksel GümüÅŸdaÄŸ'Ä±n o isteÄŸini reddetti

Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek, ErdoÄŸan'Ä±n isteÄŸiyle el sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kucaklaÅŸtÄ±. Kulüpler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Göksel GümüÅŸdaÄŸ'Ä±n,'Trabzonspor BaÅŸkanÄ± Muharrem Usta ile de el sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±' yönündeki isteÄŸini ise Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n reddettiÄŸi öne sürüldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

BaÅŸakÅŸehir BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ

BaÅŸakÅŸehir BaÅŸkanÄ± GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ resti Ã§ekti Lige baÅŸlamayacaÄŸÄ±z

Hakemlerin maÃ§ sÄ±rasÄ±nda aldÄ±klarÄ± yanlÄ±ÅŸ kararlarÄ± eleÅŸtiren Medipol BaÅŸakÅŸehir BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, " Video hakem uygulamasÄ± baÅŸlamazsa, gelecek sezon bu lige baÅŸlamaya gerek yok" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

hakan Ã§alhanoÄŸlu

Chelsea Hakan Ã‡alhanoÄŸlu iÃ§in astronomik teklif yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Ä°ngiliz devi Chelsea, Bayer Leverkusen'de oynayan Hakan Ã‡alhanoÄŸlu iÃ§in teklif sunmayÄ± planlÄ±yor.

Emre BelÃ¶zoÄŸlu

BeÅŸiktaÅŸ'Ä± hedef aldÄ± BaÅŸakÅŸehir KaptanÄ±'ndan ÅŸok itiraf

Medipol BaÅŸakÅŸehir kaptanÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Spor Toto SÃ¼per Lig ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hata yapmasÄ±nÄ± beklediklerini belirtti.