Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n o hareketi futbol zirvesini salladÄ±

KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan Ä°stanbulâ€™da ikincisi dÃ¼zenlenen Futbol Zirvesiâ€™nde Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tepkisi gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan Ä°stanbul’da ikincisi düzenlenen Futbol Zirvesi’ne CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan da katÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kulüp baÅŸkanlarÄ±yla sahnede yer aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek'i yanÄ±na çaÄŸÄ±rdÄ±. Ä°ki baÅŸkan ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±nda el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m Göksel GümüÅŸdaÄŸ'Ä±n o isteÄŸini reddetti

Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek, ErdoÄŸan'Ä±n isteÄŸiyle el sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kucaklaÅŸtÄ±. Kulüpler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Göksel GümüÅŸdaÄŸ'Ä±n,'Trabzonspor BaÅŸkanÄ± Muharrem Usta ile de el sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±' yönündeki isteÄŸini ise Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n reddettiÄŸi öne sürüldü.