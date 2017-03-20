A Milli TakÄ±m'da Finlandiya ve Moldova maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu'nda, Finlandiya ve Moldova ile mÃ¼cadele edecek olan A Milli TakÄ±m,

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2018 FIFA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart Cuma günü Finlandiya'yla yapacaÄŸÄ± maç ve 27 Mart Pazartesi günü EskiÅŸehir'de Moldova'yla oynayacaÄŸÄ± özel karÅŸÄ±laÅŸma öncesi kampa girdiÄŸi Antalya'da ilk idmanÄ±nÄ± yaptÄ±.Antalya'nÄ±n Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf&Spa Resort'ta kampa giren ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, ilk çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Sentido Zeynep Resort Otel'in sahasÄ±nda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleÅŸtirdi.

KoÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan idman, iki grup halinde top kapma çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan sonra yapÄ±lan sÄ±nÄ±rlÄ± alanda çift kale taktik oyunla devam etti. Futbol Direktörü Terim'in, oyunculara zaman zaman uyarÄ±larda bulunduÄŸu görüldü.Liglerinde yakÄ±n zamanda maç yapan Selçuk Ä°nan, Serdar Gürler, Gökhan Gönül, Arda Turan, OÄŸuzhan Özyakup, Ömer Toprak ve Kaan Ayhan, yenileme çalÄ±ÅŸmasÄ± yapmakla yetindi.