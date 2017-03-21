Ana Sayfa | SPOR 21/03/2017 08:15

TÃ¼rkiye Finlandiya maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

TÃ¼rkiye Finlandiya maÃ§Ä±

2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Elemelerinde TÃ¼rkiye ile Finlandiya takÄ±mlarÄ± Antalya'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Türkiye, Dünya KupasÄ± yolunda Finlandiya’yla karÅŸÄ±laÅŸacak. Türkiye Finlandiya maçÄ± 24 Mart Cuma günü oynanacak. Türkiye Finlandiya maçÄ± Antalya’da oynanacak. Dünya KupasÄ± Elemeleri I Grubu’nda maça çÄ±kacak olan millilerimizin maçÄ±nÄ± Jesus Gil Manzano yönetecek.

TÜRKÄ°YE FÄ°NLANDÄ°YA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGÄ° KANALDA?

Türkiye Finlandiya maçÄ± saat 20:00’da baÅŸlayacak ve TV 8 ekranlarÄ±nda canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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A Milli TakÄ±m

A Milli TakÄ±m'da Finlandiya ve Moldova maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu'nda, Finlandiya ve Moldova ile mÃ¼cadele edecek olan A Milli TakÄ±m,

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n o hareketi futbol zirvesini salladÄ±

KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan Ä°stanbulâ€™da ikincisi dÃ¼zenlenen Futbol Zirvesiâ€™nde Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tepkisi gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸakÅŸehir BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ

BaÅŸakÅŸehir BaÅŸkanÄ± GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ resti Ã§ekti Lige baÅŸlamayacaÄŸÄ±z

Hakemlerin maÃ§ sÄ±rasÄ±nda aldÄ±klarÄ± yanlÄ±ÅŸ kararlarÄ± eleÅŸtiren Medipol BaÅŸakÅŸehir BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, " Video hakem uygulamasÄ± baÅŸlamazsa, gelecek sezon bu lige baÅŸlamaya gerek yok" ÅŸeklinde konuÅŸtu.