TÃ¼rkiye Finlandiya maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Elemelerinde TÃ¼rkiye ile Finlandiya takÄ±mlarÄ± Antalya'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek
Türkiye, Dünya KupasÄ± yolunda Finlandiya’yla karÅŸÄ±laÅŸacak. Türkiye Finlandiya maçÄ± 24 Mart Cuma günü oynanacak. Türkiye Finlandiya maçÄ± Antalya’da oynanacak. Dünya KupasÄ± Elemeleri I Grubu’nda maça çÄ±kacak olan millilerimizin maçÄ±nÄ± Jesus Gil Manzano yönetecek.
TÜRKÄ°YE FÄ°NLANDÄ°YA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGÄ° KANALDA?
Türkiye Finlandiya maçÄ± saat 20:00’da baÅŸlayacak ve TV 8 ekranlarÄ±nda canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.