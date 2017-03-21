Ana Sayfa | SPOR 21/03/2017 12:09

YÄ±lmaz Vural bir ilke imza attÄ± TFF 1. Lig'de devam edecek


ÃœnlÃ¼ teknik adam YÄ±lmaz Vural, TFF 1. Lig'de baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile anÄ±lan GÃ¶ztepe yÃ¶netimiyle anlaÅŸtÄ±

TFF 1. Lig'de aldÄ±ÄŸÄ± kötü sonuçlarÄ±n ardÄ±ndan Okan Buruk'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Göztepe, görüÅŸtüÄŸü tecrübeli Teknik Direktör YÄ±lmaz Vural'la her konuda anlaÅŸtÄ±. Ä°HA muhabirine açÄ±klamalarda bulunan Vural, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetimle her konuda anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, henüz resmi imzayÄ± atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak önümüzdeki günlerde Ä°zmir'e gelerek sözleÅŸme imzalayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

BÄ°RÇOK TAKIMDA ÇALIÅžTI

Geçen yÄ±l Adana Demirspor'da görev yapan Türk futbolunun en tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimlerinden YÄ±lmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, KarÅŸÄ±yaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, SarÄ±yer, Trabzonspor, GençlerbirliÄŸi, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, DiyarbakÄ±rspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, KasÄ±mpaÅŸa, Sakaryaspor, ElazÄ±ÄŸspor, Mersin Ä°dmanyurdu, OsmanlÄ±spor ve Karabükspor'da görev yaptÄ±. Vural, resmi imzalarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüpte ilk kez görev yapacak.

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