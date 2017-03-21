Ana Sayfa | SPOR 21/03/2017 14:31

FenerbahÃ§e Advocaat'Ä±n yerine takÄ±mÄ±n alt yapÄ± sorumlusunu getirecek

fenerbahÃ§e takÄ±mÄ±

FenerbahÃ§e'nin HollandalÄ± teknik direktÃ¶rÃ¼ Advocaat'Ä±n 1 haftalÄ±k izni iÃ§in yerine altyapÄ± sorumlusu Åženol Ã‡orlu'nun getirileceÄŸi iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'Ä±n sezon sonunda takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n yanÄ±nda teknik direktörlük kariyerini de sonlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± yönetimi kara kara düÅŸündürüyor. Åžu anda takÄ±m çalÄ±ÅŸÄ±rken kendisi Hollanda'da olan ve 1 hafta izinli olan Advocaaat'Ä±n yerine altyapÄ± sorumlusu Åženol Çorlu'nun lig sonuna kadar takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirilmesini yönetimin masaya yatÄ±racaÄŸÄ± bildirildi. (Kaynak: Takvim)

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