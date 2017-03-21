FenerbahÃ§e'de KarabÃ¼kspor mesaisi hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±

SÃ¼per Lig'de KarabÃ¼kspor ile mÃ¼cadele edecek olan FenerbahÃ§e'de maÃ§ hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

Karabükspor mücadelesinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam eden Fenerbahçe, bugün ilk antrenmanÄ±nÄ± yaptÄ±.Milli maç arasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bugün yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti. Her milli maç arasÄ±nda olduÄŸu gibi bu arada da Hollanda'ya giden Teknik Direktör Dick Advocaat'Ä±n yokluÄŸunda yardÄ±mcÄ±larÄ± Pot ve Been çalÄ±ÅŸmayÄ± yönetti. Saat 12.00'de baÅŸlayan çalÄ±ÅŸma 1 saat 20 dakika sürdü. KoÅŸu, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸlayan antrenman pas çalÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. Ä°dman, çift kale maçla sona erdi.

Atiker Konyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sol dirseÄŸi ile omzu arasÄ±nda bulunan kemikte parçalÄ± kÄ±rÄ±k bulunan ve ameliyat olan Fernandao'nun yanÄ± sÄ±ra milli takÄ±mlarda bulunan Mehmet Topal, Åžener ÖzbayraklÄ±, Ä°smail KöybaÅŸÄ±, Volkan Åžen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow antrenmanda yer almadÄ±.SarÄ±-lacivertliler akÅŸam saatlerinde yapacaÄŸÄ± ikinci çalÄ±ÅŸmayla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürecek.