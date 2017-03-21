Teknik adam Fatih Terim o futbolcularla Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacak

Spor Toto SÃ¼per Lig'de mÃ¼cadele eden Galatasaray ve FenerbahÃ§eli futbolcularÄ±n motivasyon eksikliÄŸi Ã¼zerine A Milli TakÄ±mÄ± teknik adamÄ± Fatih Terim, Finlandiya maÃ§Ä± Ã¶ncesi Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmayÄ± planlÄ±yor.

2018 Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri'nde cuma günü Finlandiya ile karÅŸÄ±laÅŸacak A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z Ä°stanbul'da toplanÄ±p Antalya'ya geçti.Teknik heyet, ligde kötü günler geçirmeleri nedeniyle moralleri bozuk olarak kampa gelen Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular için kollarÄ± sÄ±vadÄ±. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in bu futbolcular ile özel görüÅŸmeler yapacaÄŸÄ± öÄŸrenilirken, Milli TakÄ±m'Ä±n yöneticileri de bu isimlerin odaklanmalarÄ± için yoÄŸun çaba sarf etmeye baÅŸladÄ±. Kaptan Arda ve Mehmet Topal da futbolcularla toplantÄ± düzenleyip Finlandiya maçÄ±nÄ±n önemine dikkat çekecek.

Ä°SPANYOL MAZANO YÖNETECEK

2018 Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye'nin Finlandiya'yÄ± konuk edeceÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Ä°spanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceÄŸi duyuruldu. Cuma günü Antalya StadÄ±'nda oynanacak maçta Manzano'nun yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Roberto Fernandez ve Juan Jimenez yapacak. (Kaynak: Sabah)