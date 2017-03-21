Milli Kick BoksÃ§u Yavuz Selim Din'e silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Milli Kick BoksÃ§u Yavuz Selim Din Sakarya'da babasÄ±nÄ±n dÃ¼kkanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Milli Kick Boksçu Yavuz Selim Din, Sakarya'da babasÄ±nÄ±n iÅŸ yeri önünde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Sakarya'nÄ±n Kocaali ilçesinde milli kick boksçu Yavuz Selim Din silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Din, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken, polis ekipleri saldÄ±rganÄ± kÄ±sa sürede yakalayarak gözaltÄ±na aldÄ±. Konuyla ilgili incelemenin sürdüÄŸü belirtildi.