Ana Sayfa | SPOR 21/03/2017 20:39

Milli Kick BoksÃ§u Yavuz Selim Din'e silahlÄ± saldÄ±rÄ±

milli kick boksÃ§u Yavuz Selim Din

Milli Kick BoksÃ§u Yavuz Selim Din Sakarya'da babasÄ±nÄ±n dÃ¼kkanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±

Milli Kick Boksçu Yavuz Selim Din, Sakarya'da babasÄ±nÄ±n iÅŸ yeri önünde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Sakarya'nÄ±n Kocaali ilçesinde milli kick boksçu Yavuz Selim Din silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Din, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken, polis ekipleri saldÄ±rganÄ± kÄ±sa sürede yakalayarak gözaltÄ±na aldÄ±. Konuyla ilgili incelemenin sürdüÄŸü belirtildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

fatih terim

Teknik adam Fatih Terim o futbolcularla Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacak

Spor Toto SÃ¼per Lig'de mÃ¼cadele eden Galatasaray ve FenerbahÃ§eli futbolcularÄ±n motivasyon eksikliÄŸi Ã¼zerine A Milli TakÄ±mÄ± teknik adamÄ± Fatih Terim, Finlandiya maÃ§Ä± Ã¶ncesi Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmayÄ± planlÄ±yor.

fenerbahÃ§e

FenerbahÃ§e'de KarabÃ¼kspor mesaisi hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±

SÃ¼per Lig'de KarabÃ¼kspor ile mÃ¼cadele edecek olan FenerbahÃ§e'de maÃ§ hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

YÄ±lmaz Vural

YÄ±lmaz Vural'Ä±n yeni takÄ±mÄ± belli oldu

TecrÃ¼beli teknik direktÃ¶r YÄ±lmaz Vural GÃ¶ztepe takÄ±mÄ± ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±