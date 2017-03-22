Ana Sayfa | SPOR 22/03/2017 12:40

Mercedes Formula 1 otomobillerin Ã¼zerine koyduÄŸu o etiketi kaldÄ±rÄ±yor

Michael Schumacher

GeÃ§irdiÄŸi kayak kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mercedes'in yaÅŸayan efsane Schumacher iÃ§in Formula 1 otomobillerin Ã¼zerine koyduÄŸu etiketi kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

2013'te bir kayak kazasÄ±nda ciddi biçimde yaralanan ve o zamandan beri tedavi gören Alman pilot Michael Schumacher'in hayranlarÄ±nÄ± ÅŸoka uÄŸratan bir karar alÄ±ndÄ±.Schumacher'in efsaneleÅŸtirdiÄŸi takÄ±mlardan Mercedes Formula 1 otomobillerin üzerine koyduÄŸu KeepFightingMichael (SavaÅŸmaya devam et Michael) etiketini kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Mercedes 26 Mart'ta Melbourne'de baÅŸlayacak 2017 F1 ÅžampiyonasÄ±'nda Michael Schumacher için yazÄ±lan bu mesajÄ± kullanmayacak.

"Ä°NSANLARI CESARETLENDÄ°RMEK Ä°ÇÄ°N KURULMUÅž BÄ°R GÄ°RÄ°ÅžÄ°M"

Konu hakkÄ±nda Alman gazetesi Bild'e açÄ±klama yapan bir takÄ±m sözcüsü "Mesaj, gelecekteki kullanÄ±mÄ± için yer açmak adÄ±na kaldÄ±rÄ±ldÄ±" dedi. AçÄ±klamada "Åžu anda 'Keep Fighting', Michael'in efsanevi savaÅŸçÄ± ruhunu baz alarak insanlarÄ± cesaretlendirmek adÄ±na 2016'da kurulmuÅŸ bir giriÅŸimdir. Mercedes ve Michael Schumacher'in ailesi çeÅŸitli ortak etkinlikler üzerinde çalÄ±ÅŸacaklar ve bunlar yakÄ±nda görüÅŸülecek." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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