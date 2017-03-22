Ana Sayfa | SPOR 22/03/2017 13:07

Galatasaray 6 yÄ±ldÄ±r beklediÄŸi mÃ¼jdeli haberi aldÄ±

galatasaray

Galatasaray, TÃ¼rk Telekom Arena StadÄ±â€™nÄ±n irtifa hakkÄ±nÄ± almak iÃ§in imzayÄ± attÄ±.

Galatasaray’Ä±n beklediÄŸi imzalar atÄ±ldÄ± ve sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüp resmi olarak Türk Telekom Arena StadÄ±’na kavuÅŸtu. 2010 yÄ±lÄ±nda kapÄ±larÄ±nÄ± açan Türk Telekom Arena StadÄ±’nÄ±n irtifa hakkÄ± alÄ±ndÄ±.Galatasaray kulübü, stadÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günden bu yana irtifa hakkÄ±nÄ± almak için uÄŸraÅŸÄ±yor. BaÅŸkan Dursun Özbek’in yoÄŸun çabalarÄ± olumlu sonuç verdi.ÇarÅŸamba günü Ankara’ya giden Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi TarÄ±k TaÅŸar, baÅŸkentten imza ile döndü. Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek müjdeyi, “Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan Türk Telekom Arena’nÄ±n irtifak hakkÄ±nÄ± aldÄ±k” sözleri ile duyurdu.

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