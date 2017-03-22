Arda Turan'Ä±n o sÃ¶zlerine hayranlarÄ±ndan tepki boÅŸ konuÅŸuyorsun

Kendini Ã¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k hayranlarÄ± Arda Turan'Ä± sosyal medyadan eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tuttu.

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, Fanatik gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarla yine gündeme oturdu. Milli futbolcunun "Herkes 'Aaa her yerde Arda var' diyor. Tabii ki ben olacaÄŸÄ±m. Yüz yÄ±llÄ±k tarihe baksÄ±nlar. Kaç Arda var?" Geçen sene Ä°stanbul'a geldiÄŸim gün sayÄ±sÄ± 8'i geçmemiÅŸtir. Ben buralardan gidince göreceÄŸiz Barcelona'ya, Atletico Madrid'e kaç tane oyuncumuz gelecek!" sözlerine sosyal medyadan tepki sert oldu.

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