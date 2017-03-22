BeÅŸiktaÅŸ teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ'ten yÃ¶netime bomba istek

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n teknik adamÄ± Åženol GÃ¼neÅŸ, takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§tiÄŸinden beri Bakambu isteÄŸini tekrar yÃ¶netime bildirdi.

Bakambu'nun devre arasÄ±nda da siyah-beyazlÄ± formayÄ± giymesi gündeme gelmiÅŸti. Fakat bu transfer maliyeti yüzünden gerçekleÅŸmemiÅŸti. Aboubakar'la yaÅŸanan kriz sonrasÄ±nda Bakambu ismi bir kez daha gündeme geldi.Lens-Tolgay takasÄ±nÄ± görüÅŸmek için Ada'ya çÄ±karma yapan yönetici Umut Güner'in Ä°stanbul'a dönmeden önce Ä°spanya'ya gittiÄŸi ve Villareal'li yöneticilerle fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸu bildirildi.Ä°spanyol ekibi Bursaspor'a 7.5 milyon Euro ödediÄŸi için Demokratik Kongolu golcü için ilk etapta çok yüksek bir rakam talep etti. Fakat sakatlÄ±k sonrasÄ± iyi bir dönüÅŸ yapamayan Bakambu için görüÅŸmelerin sürdürüleceÄŸi bildirildi. Bakambu'nun forvet dÄ±ÅŸÄ±nda hücum hattÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸik bölgelerinde de oynayabilmesi GüneÅŸ tarafÄ±ndan büyük avantaj olarak görülüyor.

(Fotospor)