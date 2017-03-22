ErtuÄŸrul SaÄŸlam'Ä±n yeni takÄ±mÄ± belli oldu

Teknik direktÃ¶r ErtuÄŸrul SaÄŸlam'Ä±n Akhisar Belediyespor ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Süper Lig'de arka arkaya aldÄ±ÄŸÄ± kötü sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör Tolunay Kafkas ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Akhisar Belediyespor'un ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Ajansspor'un son dakika olarak geçtiÄŸi habere göre Manisa ekibi daha önce Bursaspor ile ÅŸampiyonluk yaÅŸayan ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile prensip anlaÅŸmasÄ±na vardÄ±. Tecrübeli teknik adam ile sürpriz bir aksilik çÄ±kmamasÄ± durumunda sözleÅŸme imzalanacak.