Ana Sayfa | SPOR 22/03/2017 14:11

ErtuÄŸrul SaÄŸlam'Ä±n yeni takÄ±mÄ± belli oldu

ertuÄŸrul saÄŸlam

Teknik direktÃ¶r ErtuÄŸrul SaÄŸlam'Ä±n Akhisar Belediyespor ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Süper Lig'de arka arkaya aldÄ±ÄŸÄ± kötü sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör Tolunay Kafkas ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Akhisar Belediyespor'un ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Ajansspor'un son dakika olarak geçtiÄŸi habere göre Manisa ekibi daha önce Bursaspor ile ÅŸampiyonluk yaÅŸayan ErtuÄŸrul SaÄŸlam ile prensip anlaÅŸmasÄ±na vardÄ±. Tecrübeli teknik adam ile sürpriz bir aksilik çÄ±kmamasÄ± durumunda sözleÅŸme imzalanacak.

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