Almanya Ä°ngiltere hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

HazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda mÃ¼cadele edecek olan Almanya ve Ä°ngiltere maÃ§Ä± bu akÅŸam ekrana gelecek

Almanya ve Ä°ngiltere arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma bu akÅŸam saat 22:45'te baÅŸlayacak. Mücadele S Sport (Digiturk 87, D Smart 78) kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.Büyük baÅŸarÄ±lara imza attÄ±ÄŸÄ± Almanya Milli TakÄ±mÄ±'nda yaklaÅŸÄ±k 13 yÄ±ldÄ±r forma giyen Podolski, 2018 FIFA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ±n Ä°ngiltere ile Signal Iduna Park'ta TSÄ° 22.45'te oynayacaÄŸÄ± özel karÅŸÄ±laÅŸmayla milli takÄ±m kariyerini sonlandÄ±racak.