Ana Sayfa | SPOR 22/03/2017 14:52

Almanya Ä°ngiltere hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

Almanya Ä°ngiltere

HazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda mÃ¼cadele edecek olan Almanya ve Ä°ngiltere maÃ§Ä± bu akÅŸam ekrana gelecek

Almanya ve Ä°ngiltere arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma bu akÅŸam saat 22:45'te baÅŸlayacak. Mücadele S Sport (Digiturk 87, D Smart 78) kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.Büyük baÅŸarÄ±lara imza attÄ±ÄŸÄ± Almanya Milli TakÄ±mÄ±'nda yaklaÅŸÄ±k 13 yÄ±ldÄ±r forma giyen Podolski, 2018 FIFA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ±n Ä°ngiltere ile Signal Iduna Park'ta TSÄ° 22.45'te oynayacaÄŸÄ± özel karÅŸÄ±laÅŸmayla milli takÄ±m kariyerini sonlandÄ±racak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

ertuÄŸrul saÄŸlam

ErtuÄŸrul SaÄŸlam'Ä±n yeni takÄ±mÄ± belli oldu

Teknik direktÃ¶r ErtuÄŸrul SaÄŸlam'Ä±n Akhisar Belediyespor ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

genÃ§ yetenekli futbolcular

En genÃ§ yetenekeli futbolcular wonder kids 2017 tÄ±kla izle

Bir Ã§ok kiÅŸinin ilgi alanÄ± olan futbolun genÃ§ yeteneklerinin sÄ±ralamasÄ± belli oldu

en pahalÄ± futbolcular

Ä°ÅŸte DÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± futbolcularÄ± video haber tÄ±kla izle

DÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± futbolcularÄ±nÄ± renklerine katarak ÅŸampiyon olmayÄ± hedefleyen takÄ±mlar bu futbolcular iÃ§in servet Ã¶dÃ¼yor