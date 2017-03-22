Ana Sayfa | SPOR 22/03/2017 21:45

Milli TakÄ±mda Finlandiya mesaisi sÃ¼rÃ¼yor

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±

2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile mÃ¼cadele edecek olan A Milli Futbol takÄ±mÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na hÄ±z kesmeden devam ediyor

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2018 FIFA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart Cuma günü Finlandiya'yla yapacaÄŸÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü.Antalya'nÄ±n Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf&Spa Resort'ta kampa giren ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, üçüncü çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Sentido Zeynep Resort Otel'in sahasÄ±nda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde tam kadro olarak gerçekleÅŸtirdi.

Fatih Terim'in futbolcularla yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan antrenman, Ä±sÄ±nma hareketleri ve sÄ±nÄ±rlÄ± alanda pas çalÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Tam saha çift kale maçla devam eden idmanda, A takÄ±m kadrosu Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Ä°smail KöybaÅŸÄ±, Selçuk Ä°nan, OÄŸuzhan Özyakup, Arda Turan, Emre Mor, Volkan Åžen ve Cenk Tosun'dan oluÅŸtu.

Terim, çift devre oynanan maçÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda tek forvet oynattÄ±ÄŸÄ± A takÄ±mÄ±, ikinci yarÄ± Enes Ünal'la birlikte çift forvete çevirirken, A takÄ±m ikinci yarÄ±da Cenk Tosun ve Enes Ünal'Ä±n golleriyle maçÄ± 2-0 kazandÄ±.

Ä°lk devre Serdar Gürler, Olcay Åžahan ve Cengiz Ünder, ikinci yarÄ± ise Volkan Åžen, Emre Mor ve Ahmet ÇalÄ±k maçta görev yapmayarak ayak tenisi oynadÄ±lar.

Fatih Terim, oldukça hÄ±rslÄ± olduklarÄ± gözlenen oyuncularÄ±na, maç sÄ±rasÄ±nda zaman zaman uyarÄ±larda bulundu.

Milli takÄ±mÄ±n antrenmanÄ±nÄ± Türkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkan Vekili Ali Dürüst de izledi.Milliler, yarÄ±n Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in düzenleyeceÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ilk 15 dakikasÄ± basÄ±na açÄ±k olarak yapacaÄŸÄ± idmanla Finlandiya karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak.

 
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