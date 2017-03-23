Ana Sayfa | SPOR 23/03/2017 11:51

BeÅŸiktaÅŸ yaz sezonunda kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± genÃ§ yeteneÄŸe yeniden yÃ¶neldi

emre mor

BeÅŸiktaÅŸ gelecek sezon Borussia Dortmund'da oynayan Emre Mor'u kiralamak istiyor.

Gelecek sezon daha da güçlü bir kadro oluÅŸturma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden BeÅŸiktaÅŸ, geçen yaz döneminde çok isteyip elinden kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Emre Mor için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Yönetim, bu gizli operasyonda ilk olarak sezon baÅŸÄ±nda 10 milyon Euro bonservis bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 5 yÄ±llÄ±k imza attÄ±ÄŸÄ± Borussia Dortmund'da kadroya girmekte zorlanan 19'luk A milli futbolcunun kariyer planlamasÄ±yla ilgili bilgi aldÄ±. 'Yavru Messi' olarak adlandÄ±rÄ±lan süper genç yetenek, düzenli forma giyebileceÄŸi ve Åžampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takÄ±ma kiralÄ±k gidip, tecrübe kazanarak Bundesliga kulübüne dönmeye sÄ±cak bakÄ±yor.

'MARÄ°O GOMEZ' MODELÄ° UYGULANACAK

Bu umut veren istihbarat üzerine eski göz aÄŸrÄ±sÄ± Emre Mor'u sezon sonu takviye planlarÄ±na dahil eden siyah-beyazlÄ± yönetim, 'Mario Gomez modeli' kiralÄ±k formülüyle Almanya Bundesliga kulübünü ikna etmeye çalÄ±ÅŸacak. Transfer komitesi, resmi giriÅŸiminden önce 'Mor harekâtÄ±'nÄ± saÄŸlam bir temele oturtmak amacÄ±yla ise oÄŸlunun adeta kariyer koçu durumunda olan Emre'nin babasÄ±yla görüÅŸecek. Ersoy Mor'a, yÄ±ldÄ±z oyuncunun BeÅŸiktaÅŸ'ta Åženol GüneÅŸ'in bireysel performanslara müthiÅŸ katkÄ±sÄ±yla da birlikte tekrar ivme kazanacaÄŸÄ± düÅŸüncesi iletilecek.

(AMK)

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