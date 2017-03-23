Ana Sayfa | SPOR 23/03/2017 15:17

Cristiano Ronaldo Quaresma'yÄ± Ã¶ve Ã¶ve bitiremedi

christiano ronaldo Quaresma

Portekiz'de yÄ±lÄ±n oyuncusu seÃ§ilen Cristiano Ronaldo, " Ã¼lkemizin en yetenekli futbolcusu Quaresma'dÄ±r" diyerek Ã¶vdÃ¼.

AldÄ±ÄŸÄ± ödül sonrasÄ±nda Sport TV kanalÄ±na bir röportaj veren Real Madrid'in süper yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo ÅŸunlarÄ± söyledi: "Gençlere önerim; çok çalÄ±ÅŸmalarÄ±, alçak gönüllü olmalarÄ±, hedef koymalarÄ±, asla yetinmemeleri. BazÄ±larÄ± yeteneklidir, bazÄ±larÄ± ise çalÄ±ÅŸarak yeteneklerini geliÅŸtirir. Mesela ülkemizin en yetenekli futbolcusu Quaresma'dÄ±r. Ama en çok çalÄ±ÅŸmayÄ± seveni de benim" ifadesini kullandÄ±.

 

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