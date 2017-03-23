Ana Sayfa | SPOR 23/03/2017 15:56

Galatasaray'Ä±n efsane futbolcusu Jardel'Ä± gÃ¶renler hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼yor

jardel

Galatasaray'Ä±n eski futbolcusu Jardel aldÄ±ÄŸÄ± kilolar ile dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekerken futbolun ardÄ±ndan milletvekili oluÅŸu da gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

Avrupa gol kralÄ± olan ve sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± forma ile UEFA Süper Kupa'yÄ± kaldÄ±ran 43 yaÅŸÄ±ndaki eski futbolcu, yeÅŸil sahalardan sonra Rio Grande do Sul meclisinde milletvekili oldu.Sahte evrak düzenlemek ve zimmetine para geçirme gibi suçlamalardan dolayÄ± milletvekilliÄŸi elinen alÄ±nan Jardel'in son zamanlardaki hali görenleri ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. AldÄ±ÄŸÄ± kilolarla dikkat çeken Jardel, Galatasaray'la ilgili kendisine sorulan 'neden sadece 1 yÄ±l kaldÄ±n' sorusuna 'Çünkü Portekiz'i özlemiÅŸtim. Geri dönmek istedim.' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Jardel'in son hali: 


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