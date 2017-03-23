Ana Sayfa | SPOR 23/03/2017 16:06

Simon Kjaer basÄ±na konuÅŸtu Hagi gibisi gelmedi

Simon Kjaer

BasÄ±na konuÅŸan FenerbahÃ§eli futbolcu Kjaer, Romanya'ya karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Hagi gibi futbolcular yetiÅŸtiremediklerini sÃ¶yledi.

Fenerbahçe defansÄ±nÄ±n bel kemiÄŸi Kjaer, kaptanÄ± olduÄŸu Danimarka Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n Romanya ile oynayacaÄŸÄ± kritik maç öncesinde Danimarka basÄ±nÄ±na konuÅŸtu. Romanya deplasmanÄ±nÄ±n çok önemli olduÄŸuna dikkat çeken Kjaer,  'Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya KupasÄ±'na katÄ±lmak çok istiyoruz. 2014 ve 2016'daki turnuvalarda diÄŸer takÄ±mlar oynarken, bizim maçlarÄ± evimizden takip etmemiz çok kötüydü. Bunu tekrar yaÅŸamak istemiyorum.'' dedi.

 

 

 

"HAGÄ° GÄ°BÄ°SÄ° GELMEDÄ°"

Kjaer, Galatasaray'Ä±n efsane futbolcusu Gheorghe Hagi hakkÄ±nda da konuÅŸtu. Danimarka'nÄ±n kaptanÄ±, 'Romanya'ya karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Ancak artÄ±k onlarÄ±n Gheorghe Hagi gibi futbolcularÄ± yok. Onun gibisi gelmedi. Genç bir takÄ±mlarÄ± var. Biz de öyleyiz. Kadromuzu genç futbolcular üzerine kurduk.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.Danimarka, Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 6 puanla 3. sÄ±rada yer alÄ±rken Romanya, 4 maç sonunda topladÄ±ÄŸÄ± 5 puanla 4. sÄ±rada bulunuyor.

(Sporx)

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

tÃ¼rkiye finlandiya maÃ§Ä±

TÃ¼rkiye Finlandiya maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Elemeleri I Grubu 5. maÃ§Ä±nda TÃ¼rkiye bugÃ¼n Antalya'da Finlandiya'yÄ± konuk edecek. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte tÃ¼m detaylar....

fatih terim

Muhtemel 11'leri aÃ§Ä±klamayan Fatih Terim elindeki kaÄŸÄ±tla basÄ±na yakalandÄ±

BugÃ¼n Finlandiya ile oynanacak maÃ§ Ã¶ncesinde muhtemel 11'leri aÃ§Ä±klamayan A Milli TakÄ±m'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terim'in kafasÄ±ndaki kadro elindeki kaÄŸÄ±ttan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

jardel

Galatasaray'Ä±n efsane futbolcusu Jardel'Ä± gÃ¶renler hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼yor

Galatasaray'Ä±n eski futbolcusu Jardel aldÄ±ÄŸÄ± kilolar ile dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekerken futbolun ardÄ±ndan milletvekili oluÅŸu da gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.