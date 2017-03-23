Simon Kjaer basÄ±na konuÅŸtu Hagi gibisi gelmedi

BasÄ±na konuÅŸan FenerbahÃ§eli futbolcu Kjaer, Romanya'ya karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Hagi gibi futbolcular yetiÅŸtiremediklerini sÃ¶yledi.

Fenerbahçe defansÄ±nÄ±n bel kemiÄŸi Kjaer, kaptanÄ± olduÄŸu Danimarka Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n Romanya ile oynayacaÄŸÄ± kritik maç öncesinde Danimarka basÄ±nÄ±na konuÅŸtu. Romanya deplasmanÄ±nÄ±n çok önemli olduÄŸuna dikkat çeken Kjaer, 'Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya KupasÄ±'na katÄ±lmak çok istiyoruz. 2014 ve 2016'daki turnuvalarda diÄŸer takÄ±mlar oynarken, bizim maçlarÄ± evimizden takip etmemiz çok kötüydü. Bunu tekrar yaÅŸamak istemiyorum.'' dedi.

"HAGÄ° GÄ°BÄ°SÄ° GELMEDÄ°"

Kjaer, Galatasaray'Ä±n efsane futbolcusu Gheorghe Hagi hakkÄ±nda da konuÅŸtu. Danimarka'nÄ±n kaptanÄ±, 'Romanya'ya karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Ancak artÄ±k onlarÄ±n Gheorghe Hagi gibi futbolcularÄ± yok. Onun gibisi gelmedi. Genç bir takÄ±mlarÄ± var. Biz de öyleyiz. Kadromuzu genç futbolcular üzerine kurduk.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.Danimarka, Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 6 puanla 3. sÄ±rada yer alÄ±rken Romanya, 4 maç sonunda topladÄ±ÄŸÄ± 5 puanla 4. sÄ±rada bulunuyor.

(Sporx)