Muhtemel 11'leri aÃ§Ä±klamayan Fatih Terim elindeki kaÄŸÄ±tla basÄ±na yakalandÄ±

BugÃ¼n Finlandiya ile oynanacak maÃ§ Ã¶ncesinde muhtemel 11'leri aÃ§Ä±klamayan A Milli TakÄ±m'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terim'in kafasÄ±ndaki kadro elindeki kaÄŸÄ±ttan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Fatih Terim'in ay yÄ±ldÄ±zlÄ± ekibe oynatmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ve taktiklerle beraber kafasÄ±ndaki ilk 11'leri yazdÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸma kaÄŸÄ±dÄ± görüntülendi. Terim, son taktik idmanÄ±nda çalÄ±ÅŸma kaÄŸÄ±dÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± gibi farklÄ± sitemler ve ve 11'ler denedi. 4-3-3 ve 4-1-3-2 sistemini deneyen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, iki farklÄ± taktikte yalnÄ±zca hücum oyuncularÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Terim, savunma ve orta sahanÄ±n merkezini ise hiç deÄŸiÅŸtirmedi. Gökhan, Mehmet Topal, Ömer, Ä°smail, Selçuk, OÄŸuzhan, Arda ve Cenk her iki farklÄ± sistemde de Terim'in deÄŸiÅŸtirmediÄŸi ve kesin olarak forma vereceÄŸi futbolcular oldu. 4-3-3 sistemi ile takÄ±mÄ±nÄ± sahaya sürerse Terim kanatlarda Volkan Åžen ve Emre Mor'u oynatacak. 4-1-3-2 taktiÄŸinde karar kÄ±larsa Terim, Volkan Åžen ve Emre yerine ilk 11'de Yunus MallÄ± ile Enes Ünal'a yer verecek. Kaynak: Hürriyet