Ana Sayfa | SPOR 23/03/2017 17:09

TÃ¼rkiye Finlandiya maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

tÃ¼rkiye finlandiya maÃ§Ä±

2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Elemeleri I Grubu 5. maÃ§Ä±nda TÃ¼rkiye bugÃ¼n Antalya'da Finlandiya'yÄ± konuk edecek. Peki maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte tÃ¼m detaylar....

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, bugün Antalya'da karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± Finlandiya ile grubun kritik maçlarÄ±ndan birine çÄ±kacak. Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar eÄŸer Finlandiya'yÄ± maÄŸlup ederse, I Grubu'nda üst sÄ±ralara tÄ±rmanarak zirve yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n içerisinde yer alacak. 2018 Dünya KupasÄ± Grup Eleme maçÄ±nda Türkiye, Finlandiya'yÄ± aÄŸÄ±rlayacak. KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±larÄ±n Antalya Arena'da oynayacaÄŸÄ± maç saat 20.00'da baÅŸlayacak. Kritik müsabakada Ä°spanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Roberto Alonso Fernandez ve Juan Carlos Yuste Jimenez yapacak. MüsabakanÄ±n dördüncü hakemi ise Carlos Del Cerro Grande olacak.

 

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