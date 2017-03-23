Ana Sayfa | SPOR 23/03/2017 20:59

Kenan SofuoÄŸlu'ndan mÃ¼jdeli haber pistlere dÃ¶nÃ¼yor

Kenan SofuoÄŸlu

Kaza geÃ§iren ve pistlerden uzak kalan Kenan SofuoÄŸlu antrenmanlara baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°spanya'daki ÅŸampiyonaya katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Dünya Supersport ÅžampiyonasÄ±'nda 5'inci ÅŸampiyonluÄŸunu kazanan dünya ÅŸampiyonu Kenan SofuoÄŸlu, yeni sezon öncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü AkyazÄ± ilçesindeki kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan pistte kaza geçirmiÅŸti. Pistlerden uzak kalan Kenan SofuÄŸlu, Instagram hesabÄ±ndan müjdeli bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. SofuoÄŸlu paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Çok ÅŸükür antremanlara baÅŸladÄ±m. Ä°nÅŸallah 2 Nisan da sezonun 3. YarÄ±ÅŸÄ± ispanya'da start alÄ±yorum!" notunu yazdÄ±.

Ä°ÅŸte Kenan SofuoÄŸlu'nun paylaÅŸÄ±mÄ±:


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