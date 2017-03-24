Ana Sayfa | SPOR 24/03/2017 07:47

TÃ¼rkiye Finlandiya maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

finlandiya tÃ¼rkiye maÃ§Ä±

TÃ¼rkiye, Antalya Arena'da bugÃ¼n Finlandiya'yÄ± konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte detaylar....

Antalya StadÄ±nda saat 20.00’da baÅŸlayacak olan maçÄ± Ä°spanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Milli maç TV 8,5 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, bu akÅŸam Antalya'da karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± Finlandiya ile grubun kritik maçlarÄ±ndan birine çÄ±kacak. Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar eÄŸer Finlandiya'yÄ± maÄŸlup ederse, I Grubu'nda üst sÄ±ralara tÄ±rmanarak zirve yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n içerisinde yer alacak.

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