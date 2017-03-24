Ana Sayfa | SPOR 24/03/2017 13:33

Lyon Ã§ok konuÅŸulacak bir karara imza attÄ± BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±na gelmeyin

lyon beÅŸiktaÅŸ maÃ§

BeÅŸiktaÅŸ ile eÅŸleÅŸen Lyon, 20 Nisan'da oynanacak rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä± iÃ§in taraftarlarÄ±nÄ± Ä°stanbul'a gitmemesi konusunda uyardÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ-Olympique Lyon eÅŸleÅŸmesi öncesinde FransÄ±z ekibi çok konuÅŸulacak bir karara imza attÄ±. Lyon Yönetimi, 20 Nisan'da Ä°stanbul'da oynanacak rövanÅŸ için taraftarlarÄ±n Ä°stanbul'a gitmemesi yönünde uyarÄ±da bulundu. FransÄ±z Radyosu olan Scoop'ta yer alan habere göre, 10 AralÄ±k'ta oynanan BeÅŸiktaÅŸ-Bursaspor maçÄ±ndan kÄ±sa bir süre sonra Vodafone Arena çevresinde yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±, bu kararÄ±n alÄ±nmasÄ±nda etken oldu. AçÄ±klamada, maça gidecek taraftarlarÄ±n organize bir ÅŸekilde stadyuma gitmemeleri vurgusu da yapÄ±ldÄ±.

(BeÅŸiktaÅŸmedya)

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